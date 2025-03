Fran Miranda: "Es un mazazo bastante gordo"

El Club Deportivo Badajoz, por primera vez en la temporada, desaparece de los puestos de play-off tras empatar en casa contra el Montijo. Un encuentro en el que el equipo local se impuso inicialmente, con gol a balón parado de Jesús Sánchez, pero en el que no pudo mantener el resultado al final del mismo. De esta manera el equipo ocupa la sexta posición de la tabla, a dos puntos del quinto.

declaraciones

Al finalizar el encuentro, Fran Miranda, uno de los capitanes, habló ante los micrófonos de COPE. "Es un mazazo bastante gordo" reconocía él mismo. Preguntado por las sensaciones, por lo que se esperaba conseguir en el partido, Miranda lo tenía claro: "Nuestra idea siempre es ganar y más en casa. Creo que ellos no han tenido ocasión en todo el partido, han tenido, no sé... Tengo que volver a verlo, ahora hasta el final he estado muy caliente. No esperaba esto nada para nada, no hemos entrado al partido y... Un palo tremendo".

Añadía: "Es verdad que no ha habido tantas ocasiones como otros días, pero sí que hemos tenido bastante el dominio del balón, lo hemos controlado, no hemos sufrido. Y cuando nos hemos metido en esos últimos minutos finales no hemos sabido cerrar el partido, nos hemos metido un poquito atrás al final. También al final la presión es normal y en un balón aislado... No te puedo decir mucho más".

Javier Rodríguez

En cuanto a la situación del equipo, si ellos imaginaban en algún momento estar fuera de los puestos de ascenso, Miranda respondía tajante: "No lo hubiésemos creído ni estar en el cuarto ni en el tercero. Este equipo tiene que estar primero, todo lo que no sea eso es malo. Esto no se lo espera a nadie, estamos todos muy afectados".

Hay que levantar la cabeza porque esto no ha acabado y tenemos que meternos en el play-off" Fran Miranda Jugador CD Badajoz

Por último, el jugador quiso mandar un mensaje a la afición: "No les puedo decir nada. Solo que lo siento, que gracias. Y que este equipo, bueno, es verdad que no está haciendo las cosas como queríamos, pero creo que tenemos que dar un paso más adelante, tenemos que ser autocríticos, que nos sigan ayudando hasta el final y que ya luego al final de temporada, ya que nos revienten, se hace falta. Pero por favor, que estos últimos siete partidos que rememos un poquito porque se me hace difícil".