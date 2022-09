Extremadura tiene trece pacientes ingresados por Covid-19, dos en UCI

Los hospitales extremeños tienen a día de hoy un total de trece personas ingresadas con Covid-19, dos de ellas en UCI. Desde el pasado jueves hay que lamentar el fallecimiento de tres personas por lo que el total de víctimas es de 2.607 desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada a los 14 días en la región en mayores de 60 años se sitúa hoy en 174,65 casos por cien mil habitantes y a los 7 días en 90,80. Extremadura se encuentra en este momento en nivel de riesgo 0, indicador de circulación controlada, según los parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad. El Área de Salud de Don Benito notifica el fallecimiento de un varón de 82 años de Casas de Don Pedro. El Área de Salud de Llerena-Zafra comunica el fallecimiento de una mujer de 69 años de Burguillos del Cerro. El Área de Salud de Plasencia comunica el fallecimiento de una mujer de 86 años de Hervás.

DATOS POR ÁREA A DÍA DE HOY

El Área de Salud de Badajoz tiene siete pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 471 fallecidos El Área de Salud de Cáceres tiene un paciente ingresado. Acumula 642 fallecidos. El Área de Salud de Mérida no tiene pacientes hospitalizados. Acumula 376 fallecidos. El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena tiene tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 370 fallecidos. El Área de Salud de Plasencia tiene un paciente hospitalizado. Registra un total de 285 fallecidos. El Área de Salud de Navalmoral de la Mata tiene un paciente ingresado. Acumula 146 fallecidos. El Área de Salud de Llerena-Zafra no tiene pacientes ingresados. Registra un total de 184 fallecidos. El Área de Salud de Coria no tiene pacientes hospitalizados. Registra un total de 133 personas fallecidas.