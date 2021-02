Extremadura rechaza "abiertamente" el Nutriscore en el jamón ibérico

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha trasladado "abiertamente" al Ministerio de Consumo que se opone a la aplicación del Nutriscore en el jamón ibérico 100% de bellota y otros productos protegidos con denominaciones de origen (DO) o indicaciones geográficas protegidas (IGP).

Una oposición a aplicar este sistema de etiquetado nutricional de los productos alimentarios a estos productos que se fundamenta en que la dieta mediterránea "no es solo el Nutriscore", así como porque considera que no debe figurar en productos que ya tiene DO o IGP, en tanto que ya cuentan con sus propias normas de calidad, ni en productos no envasados, como medida para proteger a la empresa local.

Vergeles ha asegurado, en respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, durante el pleno celebrado este jueves, que así se lo trasladó la semana pasada al secretario general del Ministerio de Consumo.

Asimismo, ha señalado que la Junta lleva un tiempo trabajando en esta línea recogiendo la opinión de los sectores afectados, hablado con varios secretarios de Estado, y con la presidencia de la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria, y que además se ha encargado un estudio a la Universidad de Extremadura (UEx) sobre las bondades nutricionales de estos productos.

Igualmente, ha recordado que el grupo socialista ha presentado una iniciativa parlamentaria en la asamblea con la que pretende trasladar a gobierno el rechazo a este sistema de etiquetado nutricional.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha celebrado el rechazo de la Junta a la aplicación a un producto que es "bandera" de Extremadura de un sistema de etiquetado que calificaría al jamón ibérico de bellota de la misma forma que a la "comida basura".

Y ello, a pesar de que el jamón ibérico "es salud", por su alto contenido en ácido oléico, que previene enfermedades cardiovasculares, y su capacidad para reducir el "colesterol malo", entre otras propiedades nutricionales.

Una calificación que podría conllevar unas consecuencias "nefastas" para los productores y comercializadores de este producto. En este sentido, ha preguntado a Vergeles qué va a hacer su ejecutivo para evitar que el Gobierno de su mismo signo político lleve a cabo este nuevo etiquetado nutricional.