Diana Navarro protagoniza el musical 'En tierra extraña' este sábado en Badajoz

La obra musical 'En tierra extraña' se representa este sábado, 28 de enero, a las 21,00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz, protagonizada por la cantante malagueña Diana Navarro junto a Alejandro Vera y Avelino Piedad, con un precio único de las entradas de 22 euros.

'En tierra extraña', con una duración de 90 minutos, es una idea original de José María Cámara y Juan Carlos Rubio, que además dirige esta obra con la dirección musical de Julio Awad.

La copla es uno de los géneros más ricos de la historia musical de nuestro país. Melodías "perfectas" unidas a unas letras de una belleza poética "excepcional", las canciones de la copla están unidas a la historia de España de una manera "indisoluble", según indica en nota de prensa el López de Ayala.

Así, 'En tierra extraña' las utiliza para contar esa historia de odio y amor, de necesidad y destino, a fin de cuentas, para contar nuestro pasado más reciente.

Entre otras, interpretarán canciones tan conocidas como 'Tatuaje'; 'Mari Cruz'; 'Triniá'; 'Ojos verdes'; 'Francisco Alegre'; 'Romance de la otra'; 'A la lima y el limón'; 'Me embrujaste'; 'En tierra extraña' o 'Y sin embargo te quiero'.

Pero, además de estas canciones, en el espectáculo hay otros estilos musicales que marcaron profundamente la personalidad de las protagonistas. Las canciones de Broadway (en el caso de Concha Piquer), la música cubana y la canción popular española (en el caso de Federico) y el jazz (en el caso de ambos), tales como 'Blue skies'; 'If you knew Susie'; 'My mammy'; 'La tarara'; 'Anda jaleo' o 'Nana de Sevilla'.

Por último, 'En tierra extraña' también tiene espacio para dos temas originales (ambos con letra de Federico García Lorca), 'En la Habana' y 'El amor oscuro'.

SINOPSIS

En la obra se recrea la historia de Concha Piquer, que desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. No en vano él es el poeta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción.

Federico acepta la invitación. Por un lado admira la voz de la cantante, por otro está deseoso de conseguir nuevos ingresos que, unidos al teatro, le permitan llevar el nivel de vida que siempre ha soñado y del que, al fin, está empezando a disfrutar. Eso sí, le han contado tantas cosas (y no siempre buenas) de la valenciana que acude con ciertos reparos, mucha curiosidad (y bastante retraso), al encuentro.

Pero, una vez frente a frente, las cartas se irán poniendo sobre la mesa. La verdadera razón de ese encuentro es avisar a Federico de que la situación del país es irreversible. Concha sabe de buena tinta que su nombre figura en varias listas negras. La gente como él debería huir al extranjero lo antes posible. Por su propia seguridad. Federico no cree que la sangre llegue al río y cree que los ánimos se calmarán.

Sin embargo, un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a pocos metros del teatro, hace a Federico replantearse la situación. Quizá debería huir. Concha le dice que ella le puede facilitar en ese mismo instante un pasaje para México. No debe perder un minuto. Pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino, concluye el López de Ayala.

