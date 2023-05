David, extremeño en huelga de hambre para evitar el derribo de la presa de Valdecaballeros: "Es de vergüenza"

David Bravo Sánchez no lo dudó. Escucho que se quería derribar la presa de su pueblo (Valdecaballeros, provincia de Badajoz) y se puso manos a la obra. Su idea era comenzar una huelga de hambre "hasta que no digan que dejan en paz a la presa". Lo primero fue construir una cruz desde donde lanzar su mensaje: "no al derribo de la presa". Hoy, día 1 de mayo, a las 10 de la mañana, se ha encaramado a ella.

En el audio adjunto puedes escuchar el porqué de su defensa y sus sentimientos ante el maltrato de las distintas administraciones a Extremadura.

Además David quiere convocar una manifestación: "quiero que la gente venga a caballo, pero pueden venir también en moto, bicicleta o coche. Todavía no tenemos fecha, puede que el día 21. Cazadores, animalistas, pescadores: hay que parar este despropósito".

Por último añade: "Yo aporto lo que puedo y me gustaría ver como el pueblo se levanta contra todo esto".