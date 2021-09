Cope homenajea al Rally de la Vendimia patrocinando uno de los coches participantes

La 50 edición del Rally de la vendimia calienta motores y COPE ya tiene favorito aunque no sea para ganar. Ni falta que hace. En esta ocasión ganar es homenajear a todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible este mítico rally durante 50 temporadas. Con ese objetivo vuelve a la carretera el legendario piloto extremeño Carlos Boza y COPE Motor no ha querido perderse su regreso.

Esta mañana llovía con fuerza sobre el circuito de kart de Talavera la Real pero allí estaba derrapando el Citroen DS3 R3 con el que Carlos Boza y su copiloto José Ramón García van a participar en la próxima edición, la número 50, del afamado Rally de la vendimia. Tenían que probarlo y para ello no se las ha ocurrido otra cosa que llamar a un torero, Ginés Marín, a una cantante, Elsa Tortonda, que ha sido finalista del programa televisivo Got Talent y a un político, concretamente el alcalde de Badajoz Ignacio Grajera. Ninguno de los tres renunció y todos querían repetir calificando la experiencia como “muy emocionante”.

Carlos Boza también ha disfrutado como un niño en un circuito de kart pero reconoce que el tiempo no pasa en valde y para esto veinte años si son muchos. “En esto ha tecnología y la competición han evolucionado muchísimo”, nos cuenta tras una primera prueba con el vehículo”. “Estos ya son coches de carreras y yo me he quedado obsoleto” añade para insistir en su tarea: “mi objetivo es llegar al final del rally y que todo sirva para poner en valor lo que son 50 años organizando una carrera como el Rally de la vendimia”.