La Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso niega estar politizada

La Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso de la ciudad de Badajoz se ha mostrado este jueves en contra de la ubicación del centro de acogida para personas sin hogar que se tenía previsto construir en esta zona de la ciudad, en concreto en la calle Padre Tacoronte, ya que a su juicio, este centro "merece un lugar más digno y seguro", que esta barriada.

Formada por colectivos sociales, vecinales, culturales y de la zona, centros educativos, sociales, sanitarios, religiosos y vecinos a título particular, reafirman el "único objetivo" de dicha comisión es trabajar por mejorar las condiciones de vida de sus barrios y contribuir a mejorar la salud de todos.

Así lo ha destacado la secretaria de ésta comisión comunitaria, Gloria González, en rueda de prensa, en la que ha aclarado que no son un grupo político y luchan "desde hace muchos años por los más desfavorecidos".

Sin embargo, y respecto al centro de acogida para personas sin hogar previsto en la zona, González ha recordado que desde que se hizo pública la noticia de la construcción del edificio, se manifestaron en contra de su ubicación debido a "un único motivo", que pasa por los "graves problemas que sufrimos de abandono por parte de las administraciones".

Según ha relatado, en la zona existe una "gran concentración de viviendas sociales, los problemas de producción, tráfico y consumo de drogas, la inseguridad y violencia", por lo que ha reafirmado que "si las condiciones de nuestra zona fueran otras, la ubicación del centro de acogida no habría supuesto ningún problema".

Así, no quieren "soportar más problemas ni que el 'gueto' sea más gueto", como también sostienen que un recurso para personas sin hogar "merece un lugar más digno y seguro, como lo merecemos todos los que vivimos y trabajamos aquí".

En este sentido, Gloria González ha precisado que esta zona "tiene muchísimos problemas" y "de todo tipo" como de marginación o un "estigma social en el resto de la ciudad", así como que lo que quieren es que las condiciones de vida de esta zona sean "mejores" y "como mínimo como en los de cualquier otra zona de Badajoz", pero que "aquí no se toman medidas, no hay vigilancia policial suficiente, no se persigue la 'okupación' de viviendas, la extorsión a vecinos, el tráfico, venta, consumo, fumaderos de drogas, cada vez más".

"Estamos abandonados, si tú a ese estigma social y a esas condiciones de vida le añades el que haya personas con más problemas todavía, eso no es bueno ni para la zona ni para esas personas", ha considerado, a la vez que ha abundado: "esas personas si vienen aquí van a tener la droga a su disposición si es que tienen problemas de drogadicción, no es el sitio, ni para ellos, ni para la zona aumentar más el estigma".

REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Los presidentes de las asociaciones de vecinos de El Gurugú, Ricardo Cabezas, de Santa Engracia, Paqui Yáñez y de El Progreso, Cati Serrano; la colaboradora del Centro de Promoción de la Mujer del Gurugú, Manolin Martín; la representante de la Asociación Comunitaria Avanzando, Antonia Nieto, han participado en esta comparecencia en el salón de actos del IES San José, donde Gloria González ha explicado que el día 30 tuvieron una reunión en el ayuntamiento, la tercera, para hablar de este tema.

Un encuentro en el que, según ha explicado, la Dirección de Servicios Sociales, Infancia y Familias y el director de Cáritas Diocesana, después de escuchar "una vez más nuestros argumentos", manifestaron que les "comprendían", y que "renunciaban" a que el centro de acogida se ubicara en la zona, en contra de la voluntad de los colectivos y vecinos.

En la misma reunión, el concejal responsable de Servicios Sociales les pidió a los vecinos una respuesta a la posibilidad de mantener el proyecto de centro social y algunos apartamentos para alojamiento provisional para situaciones de urgencia, gestionado por los Servicios Sociales, algo que se comprometieron a plantear en la próxima reunión de la Comisión Comunitaria de Salud y dar una respuesta.

Según González, se han sentido "engañados e indignados" por las manifestaciones de Cáritas y por el gobierno municipal, que han hecho manifestaciones una vez terminada la mencionada reunión que no se hicieron en su momento, tras lo que ha hecho hincapié en que se les tacha de "insolidarios y desinformados" y también de dejarse "utilizar por un grupo político", y ha incidido en que las decisiones las toman "por consenso" y no se dejan "manipular por nadie".

Por su parte, Manoli Martín, voluntaria de Cáritas, ha expuesto que no están en contra de dicha entidad sino "en contra de alguien que quiere que eso se haga aquí sí o sí" cuando "no es beneficioso para nadie, ni para nosotros ni para ese colectivo", tras lo que ha sumado que no quiere dar nombres y ha insistido en que nadie les ha "politizado".

Finalmente, Paqui Yáñez ha concluido que "nadie" como ellos conoce las necesidades de esta zona, "desde los despachos desde luego que no", porque hay que "patear" las calles y hablar con los vecinos, junto que se han recogido más de 2.000 firmas en contra, no del proyecto, sino de la ubicación.