El Colegio de Médicos de Badajoz niega "inacción" en caso de presuntos abusos

El Colegio de Médicos de Badajoz ha defendido su "silencio" hasta ahora en relación a las denuncias interpuestas por cuatro trabajadoras de la entidad por abuso y acoso sexual por parte del que fuese su oficial mayor, y ha negado "inacción" pues desde que se conoció el caso a principios de enero pasado se activaron las investigaciones pertinentes.



En rueda de prensa, el presidente del Colegio pacense, Pedro Hidalgo, ha lamentado no tener "el ojo de médico" necesario para haber conocido antes los hechos y entiende que las afectadas no lo transmitiesen antes.



Según ha explicado, él tuvo conocimiento de los hechos el día 4 de enero, después de que una trabajadora le informase de que había "asuntos, aparte de lo laboral, respecto al malestar" que el propio Hidalgo había detectado.



A partir de ahí dos mujeres formalizaron lo que acontecía por escrito el 7 de enero y se activó un periodo y expediente informativos que permitieron detectar que "eran cuatro las víctimas", tras lo cual se contó con el apoyo externo de dos firmas (una de ellas de abogados) para arrojar luz al caso.



La investigación conoció el testimonio de las víctimas y del acusado, el cual negó los hechos.



La comisión investigadora se estableció el 24 de enero y siete días después se decidió expulsar de forma "fulminante" de su cargo al oficial mayor, en ese momento de baja por enfermedad común.



Las víctimas decidieron además denunciar judicialmente los hechos, ante lo cual el Colegio de Médicos ha mostrado su apoyo "en todo lo que precisen".



En este sentido, el abogado de la firma asesora del colegio pacense Ricardo de Lorenzo ha explicado que "al margen de las acciones individuales que cada una de las personas puedan efectuar", la corporación "intentará personarse en el procedimiento a los efectos de respaldar en la vía penal a sus trabajadoras".



Pedro Hidalgo ha calificado la actuación de la entidad de "impecable", y aunque "en un hecho tan lamentable como éste no hay que ponerse medallas", cree que el colegio "ha estado a la altura".



Ha defendido el "silencio" de la entidad desde que se conociesen los hechos (sobre los cuales no se ha expresado hasta ahora, salvo a través de una nota donde se informaba de la expulsión del oficial mayor), pues "no se ha tratado de cobardía" sino "por respeto a las víctimas" y "en cumplimiento de los protocolos" tanto de la entidad como los estatales para este tipo de corporaciones.



El presidente del Colegio pacense ha indicado que respeta las dimisiones producidas en los últimos días tanto de la vicepresidenta del colegio pacense, María Ibáñez, como de cuatro vocales, en este último caso por sentir la "presión" que se vive en la actualidad, y se ha mostrado "respaldado" en su cargo.



Su comparecencia se produce días después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz haya abierto una investigación por estos hechos al que fuese oficial mayor del Colegio de Médicos, de 60 años, quien tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con medidas de alejamiento.