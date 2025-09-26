Cierra este McDonald’s en Badajoz por reformas

El restaurante McDonald’s de la avenida de Elvas echa el cierre, pero solo de manera temporal. La cadena ha confirmado que permanecerá cerrado del 29 de septiembre al 9 de octubre para llevar a cabo obras de reforma en sus instalaciones.

Durante esos días, los clientes podrán acudir a los establecimientos de Valdepasillas y San Roque, que seguirán funcionando con normalidad. A partir del 10 de octubre, el local de Elvas reabrirá con servicio a domicilio y pedidos en terraza.

“Queremos crear nuevos espacios que cuenten historias”, explican desde la compañía, que prepara novedades en el diseño del restaurante.

Un cuarto McDonald’s en la ciudad

McDonald’s sigue creciendo en Badajoz. La compañía prevé abrir su cuarto establecimiento en la ciudad antes de que termine el año. Todo apunta a que se ubicará en el número 2 de la calle Enrique Segura Otaño, en el local que antes ocupaba Sfera.

En el local, ya trabajan operarios reformando el espacio, que podría convertirse en el primer McDonald’s del centro de Badajoz y, además, con la opción de incorporar un McAuto.

La multinacional anunció en julio su plan de expansión para abrir 200 nuevos restaurantes en toda España, y la capital pacense figura entre esas aperturas estratégicas.