Cientos de libros "limpiarán" la mirada sobre la salud mental en Badajoz

Una campaña soltará cientos de libros durante este mes por la ciudad de Badajoz para acercar, a través de un marcapáginas, las reflexiones de las personas con problemas de salud mental e información fidedigna sobre los medios de ayuda.

Se trata de la iniciativa "Soltando libros para limpiar miradas" que ha puesto en marcha la Comisión Permanente del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Badajoz.

Este centro es una prestación del Servicio Extremeño de Salud, gestionado por Fundación Sorapán de Rieros y Fundación INTRAS, que ofrece tratamiento de rehabilitación psicosocial para personas con trastornos mentales graves.

En una nota, ha informado de que las personas afectadas por un problema de salud mental afrontan dos retos, superar los efectos del propio

problema y los del estigma social, que en ocasiones es una barrera para acercarse a los centros de atención y pedir ayuda.

De ahí la puesta en marcha de esta campaña, "un vivo ejemplo de la recuperación, donde el rol activo en todas las fases del proyecto de las personas usuarias del dispositivo es ineludible".

Reflexiones como "No me avergüenza ni me hace sentir culpable cuando tengo una gripe, ¿por qué debería avergonzarme o sentir

culpable por tener una enfermedad mental?" o "El dolor, la culpa y el desánimo no son la vida, eso puede ser un problema de salud, busca ayuda" se podrán leer en unos marcapáginas dentro de los cientos de libros que van a verse todo este mes por la ciudad de Badajoz.

En estos libros de lectura con segunda vida también se ofrecerá información útil sobresalud mental.

"Búscalos, infórmate sobre salud mental, lee y, si lo deseas, después vuelve a dejar libre el libro para que otros puedan seguir disfrutando y conociendo la realidad sobre las personas con problemas de salud mental", ha animado el Centro de Rehabilitación Psicosocial.

La campaña, organizada con motivo del Día Mundial por la Salud Mental, comienza en Badajoz, pero en las próximas semanas se extenderá por toda Extremadura a través de los centros y servicios de la Fundación Sorapán de Rieros.