El Badajoz mereció más ante el San Fernando y el Cacereño arranca a lo grande en la Segunda RFEF

Segunda jornada en la Primera RFEF. El CD Badajoz empató a uno en casa ante el San Fernando. El gol pacense lo marcó Zelu, para adelantar al equipo de Jové, que protestó un tanto de Valcarce en las postrimerías del choque que no subió al marcador y que no debió ser invalidado. Propuso más el Badajoz, que suma 4 puntos en la tabla. El Mérida no jugó al aplazarse su partido ante el Dux, que será sustituido por el Talavera en la competición.

Tras dos jornadas, han hecho pleno de victorias Córdoba, San Sebastián de los Reyes y Racing de Ferrol.

En la Segunda RFEF se inició la temporada con suerte dispar para los equipos extremeños. El Cacereño ha empezado a lo grande goleando 0-3 al Alcorcón B. El Coria también ganó, 2-0, al Guadalajara. Peor suerte corrieron Villanovense y Don Benito, que perdieron ante Navalcarnero y Unión Adarve respectivamente. El Montijo empató en casa ante el Socuéllamos.

Apuntar por último que el Trujillo se ha proclamado campeón de la fase extremeña de la Copa Federación al derrotar 2-1 en la final al Fuente de Cantos en partido disputado en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.