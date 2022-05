El CD Badajoz entra en preconcurso de acreedores.

Lanuspe, el grupo en el que está Oliver, y que dirige actualmente al club pacense, ha emitido un comunicado en el que expresa su deseo de diseñar un plan de viabilidad económico “ajustado a la realidad y evitar posibles responsabilidades futuras”.

Lanuspe ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil la comunicación de inicio de negociaciones con acreedores, remitiendo un burofax a los mismos, “con el fin de tener la certeza acerca del número de acreedores que, día tras día, van surgiendo, y su importe económico”.

En la nota de prensa, trasladan “máxima tranquilidad” a aficionados, empleados, plantilla y sociedad en general, manifestando que este trámite será “útil y beneficioso” para el devenir del club.

Lanuspe espera que Parra firme la escritura de compraventa “para dar a conocer el nuevo consejo de administración y presentar al nuevo presidente del CD Badajoz”.

En la nota, también se dice que “se han aportado fondos desde febrero, pagando gastos del día a día del club…, nóminas de la primera plantilla de marzo y abril; por ello, la nueva propiedad se siente decepcionada por la protesta del equipo en el arranque del último partido en nuestro estadio”.

Y añade que “la nueva propiedad va a seguir sosteniendo el club hasta su total saneamiento”, y que “los problemas económicos y sociales vienen de la etapa anterior”.

El preconcurso supone que los acreedores no puedan solicitar el concurso necesario de la empresa, se mantienen todas las facultades del órgano de administración y no se pueden iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes y derechos de la SAD. Lanuspe tiene tres meses para negociar un calendario de pago con los acreedores. Si no llega a buen puerto, el CD Badajoz iría a concurso de acreedores, como ocurrió con el Extremadura UD.