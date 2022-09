Badajoz decidirá la próxima semana la decisión sobre el nuevo festivo local de 2023

El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido posponer al próximo viernes la decisión sobre el nuevo festivo con el que contará la ciudad después de que la Junta de Extremadura incluyese el Martes de Carnaval en el calendario regional, al no haberse llegado a un acuerdo este viernes.



Según fuentes municipales, la decisión se pospone, pese a que se anunció que se tomaría hoy en Junta de Gobierno, debido a que se pretende mantener nuevas reuniones con los colectivos que proponen las dos fechas con más opciones, un nuevo festivo en Carnaval y San José.



La decisión se tomará, por tanto, en Junta de Gobierno local el próximo viernes.



La idoneidad de impulsar aún más el Carnaval o por contra darle realce al patrón local, San José, y al nuevo "Día de la Ciudad" conformado en torno a esta fecha, pesa en este decisión donde también se analiza el impacto que tendría el festivo en la restauración y el comercio o en la conciliación familiar de los pacenses.



La tercera fecha que también se barajó inicialmente fue la de la Romería Bótoa, ya que esta celebración ya fue día festivo antaño en la ciudad, como recuerdan diversos colectivos.



Por su parte, el edil no adscrito, Alejandro Vélez, socio de gobierno aunque no está en la Junta de Gobierno Local, apuesta por San José, mientras que PSOE y Unidas Podemos se decantan por un nuevo festivo más en Carnaval.



En este sentido, la portavoz de la formación morada, Erika Cadenas, alegó en palabras a los medios días atrás que prefería Carnaval entre otros motivos "porque ya se está sobrado de fiestas religiosas en la ciudad”.

FESTIVOS EN MÉRIDA

Por su parte, los dos festivos locales de 2023 en Mérida serán el 1 de junio, con motivo de la fiesta de recreación de la época romana Emerita Lvdica, y el 11 de diciembre, apertura del Año Jubilar Eulaliense y 30 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Este cambio se debe, en primer lugar, a que el Martes de Carnaval, que es habitualmente uno de los festivos locales de Mérida, sea fiesta en toda la comunidad, mientras que el 10 de diciembre, Santa Eulalia, patrona de Mérida, cae en domingo.