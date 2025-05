Aumentan los robos en Badajoz: preocupación especial en el barrio de María Auxiliadora

Badajoz - Publicado el 08 may 2025, 15:23

Hace unos días en COPE Badajoz te contamos que algunos vecinos del barrio María Auxiliadora habían denunciado intentos de robos en algunos edificios. Leonor, hija de un matrimonio, quiso contar en la cadena la situación que habían vivido sus padres el sábado pasado, cuando unos individuos trataron de abrir la puerta del domicilio durante la madrugada.

Pues al parecer que no estaríamos ante un hecho aislado. Hemos podido contactar con dos vecinas del mismo bloque que habrían sufrido robos, en un edificio ubicado en la calle Vicente Delgado Algaba, cercana a la estación de autobuses de Badajoz.

Ellas son Teresa y Cristina y viven una debajo de otra. Alguien entró en sus casas durante Semana Santa, concretamente el Domingo de Ramos, llevándose así algunas joyas y elementos. La primera que se dio cuenta de que algo había pasado fue Teresa. Llegó a su casa y encontró la puerta abierta y las luces encendidas.

"Entré poco a poco preguntando qué

había, quién había" Teresa Afectada por la oleada de robos

A ella afortunadamente no le quitaron nada "importante". Cristina se cercioró después. Al llegar de vacaciones su puesta estaba cerrada, todo parecía estar en orden pero cuando entró en su habitación y revisó su joyero todo había desaparecido.

Entramos como de normal y cuando fui al joyero a guardar las cosas, pues lo abrí y lo habían vaciado" Cristina Afectada por la oleada de robos

Para ambas, más allá de lo material, lo que les preocupa es que hayan vulnerado su intimidad y privacidad. Sienten miedo: "Lo hemos denunciado, son cosas perdidas. Lo peor es el miedo de saber que han entrado en tu casa y que no puedes sentirte seguro ni en ella" destacaba Cristina.

De hecho en la zona muchos vecinos ya habrían cambiado sus puertas e incluso en algunas comunidades se estaría barajando la opción de colocar cámaras de seguridad.

'modus operandi'

Lo reseñable es que las puertas no presentan desperfectos. La o las personas que han accedido a ellas no han forzado sus cerraduras: "Lo curioso es que la puerta de casa y la de la vecina están bien. No las han abierto, ni roto ni nada" indicaba Teresa. Al parecer, estos robos también se habrían llevado a cabo a plena luz del día.

Nosotros hemos contactado con un cerrajero, con Mon de la empresa '23 Horas' para conocer qué métodos se han podido poner en marcha para entrar en una vivienda sin dejar rastros. Él habla de varios.

Uno de ellos sería el bumping, una técnica que consiste en insertar una llave en la cerradura y golpearla con un objeto, liberando así el giro de la llave. Otra estaría relacionada con el "topolino" una herramienta decodificadora que permite a los profesionales abrir bombines de manera rápida y eficiente, sin dañar la cerradura.

En este punto Mon señala que pese a lo que se cree es "muy fácil" abrir puertas en España, debido a la antigüedad que presentan en mayoría.

El 80 % de las viviendas tienen un bombillo de fácil apertura" Mon Cerrajero

¿CÓMO PODEMOS EVITAR UN ROBO EN CASA?

Mon lo tiene claro. "Lo que se está haciendo últimamente, de un tiempo para acá, es reforzar lo que es el bombillo. En lugar de que se tenga 10, 15 años o 20, como me he encontrado con muchos clientes, poner un actual anti bumping, anti taladrado, anti impresión".

Puede ser útil también poner una "cerradura de refuerzo" o un "escudo" en la misma, para que así no pueda observarse qué tipo de bombillo es"