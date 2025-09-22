300 palistas en Badajoz con motivo del Campeonato Nacional de Pádel

Badajoz se convertirá en la capital nacional del pádel el último fin de semana de septiembre. El Pádel Indoor La Cañada albergará una prueba de gran magnitud que contará con la participación de 300 jugadores en representación de 16 clubes llegados desde toda España. Este evento consolida a la instalación como un referente para este deporte.

El calendario del torneo está repleto de actividades. La competición arrancará el viernes con los partidos de cuartos de final. Durante el sábado, se disputarán los descensos por la mañana y las semifinales y ascensos a la primera categoría nacional por la tarde. El domingo estarán reservados para las finales y la posterior entrega de premios.

El acceso para el público será gratuito durante todo el fin de semana, lo que busca fomentar la presencia de aficionados. El club pondrá a disposición del evento sus 12 pistas para garantizar el desarrollo fluido del campeonato, que supone la segunda prueba nacional organizada por este centro en el presente año.

El evento fue presentado en un acto institucional en la sede de Cajalmendralejo en Badajoz, que contó con una notable representación política y deportiva. Al acto asistieron el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el concejal de Deporte, Juan Parejo; la vicepresidenta de la Federación Extremeña, Carmen de la Cruz; y el gerente de la sede, Manuel María Moreno, reflejando el amplio apoyo institucional a la cita.