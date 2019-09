Sólo el árbitro impidió que el Badajoz se viniera con más premio del Nuevo Arcángel

CÓRDOBA 1: Isaac Becerra; Fernández, Chus Herrero (Ángel Moreno, m. 70), Xavi Molina, Djetei, Jesús Álvaro; Imanol García, Javi Flores, José Antonio González (Antonio Moyano, m. 58); Juanto Ortuño (Gabriel Novaes, m. 64) y Owusu.

CD BADAJOZ 1: Kike Royo; Toni Abad, Pablo Vázquez, César Morgado, Candelas; Sergio Maestre, Caballero; Adilson Dani Segovia, m. 86), Álex Corredera, Heber Pena (Chris Ramos, m. 68); Gorka Santamaría (Guzmán, m. 73).

ÁRBITRO: Muñoz Piedra (Comité Madrileño). Amonestó a Djetei y Jesús Álvaro por los locales, y a Caballero, Toni Abad, Álex Corredera y Candelas, por los visitantes.

GOLES: 0-1, m. 1: Gorka Santamaría, de penalti. 1-1, m. 56: Owusu.

INCIDENCIAS: Partido de la quinta jornada del grupo IV de Segunda B, disputado en El Arcángel más de 7.000 espectadores, unos 300, aficionados del CD Badajoz.

El Club Deportivo Badajoz se llevó merecidamente el primer punto que se escapa de El Nuevo Arcángel, presentando así su candidatura a lo máximo en el grupo IV. E incluso el equipo de Nafti, que volvió a estar en la grada, cumpliendo así el ciclo de tres partidos de sanción que pesaba sobre él, de no ser por la suerte y por un colegiado totalmente parcial, hubiera podido llevarse los tres.

Pero no todo fue un camino de rosas para los visitantes, que veían como el partido se le ponía a favor tras el penalti que cometía Djetei antes del minuto 1 de juego. Gorka Santamaría, quien se ha ganado ya el apelativo de "GOLKA", trasformaba la pena máxima, adelantando al Badajoz y permitiendo a los visitantes a tener una primera parte más relajada.

Y vaya si lo fue, con algunas ocasiones más para alejarse en el marcador, pero poco a poco el Córdoba se fue haciendo con el control del partido, merced a la gran calidad de su plantilla... y a las decisiones del colegiado, que cortaba cualquier tipo de avance para los pacenses mientras que mantenía una permisividad rayana en el colaboracionismo. Colaboracionismo con un Djetei que debió enseñar no solo la segunda amarilla, roja directa hasta en tres ocasiones, colaboracionismo con los defensores que acosaban a Adilson, nuestro particular Vinicius de la Picuriña, para no permitir la continuidad en el juego con entradas poco legales, colaborcionismo al anular un gol totalmente legal a Gorka Santamaría, a quien ya llamamos GOLka, o no pitar un panalti sobre Toni Abad absolutamente clamoroso.

Así continuó todo hasta el gol del Cordoba y más allá, de manera que parecía que ni el Badajoz iba a acabar con 11 jugadores ni el Córdoba con menos de 3 puntos. Pero Sergi Maestre, ya en la segunda parte, se erigió en comandante, poniendo cordura, pausa y sentido al juego del CD Badajoz. El equipo blanquinegro aprovechó el bajón físico de los locales y solo el árbitro consiguió evitar que el Badajoz se llevara el encuentro.

Tras el partido, Mehdi Nafti, comparecía en rueda de prensa:

El CD Badajoz es colider con un gol menos que el San Fernando, con el que está empatado a 11 puntos. Tras ellos, Linense con 10 y Marbella con 9 completan la zona noble de la tabla.