Miriam Casillas: una pacense olímpica dentro y fuera de su ciudad

La triatleta pacense Miriam Casillas, clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha reconocido que afronta la próxima cita olímpica en una etapa "mucho más madura" que en su experiencia en los pasados juegos de Río de Janeiro y que "lo más significativo" de la carrera de Tokio serán "30 grados con un 90 por ciento de humedad" junto con un circuito de bici "muy técnico".

A preguntas de los periodistas por cómo afronta los próximos Juegos Olímpicos, ha explicado que en los pasados juegos de Río de Janeiro 2016 tuvo la "suerte" de estar dado que llevaba "muy poco tiempo" haciendo triatlón "en la élite" y que es "verdad" que la clasificación para ella fue "muy dura".

"Quizás no pude llegar en mi mejor momento de forma debido a eso, por tanto aquí el objetivo era ese, era intentar clasificarme lo antes posible, como decía, y por eso meterme un poco la paliza digamos este año de viajes y competiciones para poder prepararlo de una forma más adecuada", ha detallado.

De esta forma, ha continuado, su objetivo actualmente es descansar para posteriormente comenzar a entrenar y preparar "lo mejor posible" sus dos días de competición, en la prueba individual y en la de relevos, en relación a cuyo recorrido ha explicado que una de sus pruebas objetivo para este año ha sido la test de Tokio, realizada un año antes que la competición olímpica bajo las mismas circunstancias de carrera y circuito y "más o menos" la misma climatología.

Una carrera en la que ha competido para ver el circuito, qué cosas debía mejorar o trabajar para el próximo año y sobre la cual ha reconocido que "lo más significativo" será el calor y la humedad, que serán "muy altos por encima de los 30 grados con un 90 por ciento de humedad", de manera que prepararse para ello será "una de las claves", junto con un circuito de bici "muy técnico" que va a hacer "muy dura" una prueba de dos horas con "mucho calor y humedad".

"LLEGAR AL MÁXIMO"

"Que he llegado al máximo no lo pienso para nada, y creo que si lo pensara sería difícil seguir y por supuesto creo que no, igual estoy en una etapa mucho más madura de lo que estaba en Río", ha aseverado Casillas, que ha comentado que en Río 2016 quería vivir "esa experiencia", mientras que la próxima cita en Tokio la ve "de otra forma" y ha tenido "todos estos años para competir en la élite" y asentarse en ella.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro en el Ayuntamiento de Badajoz con el alcalde, Francisco Javier Fragoso, y el concejal de Deportes, Juancho Pérez.

Casillas, que ha reconocido que pasa muy poco tiempo por Badajoz a donde no venía desde Navidades del pasado año con motivo de la clasificación olímpica, ha agradecido que "siempre" que viene, aunque sea poco, se siente "muy bien recibida", a la vez que ha valorado la importancia de que haya más niños y más gente practicando deporte.

"Si puedo ayudar un poquito a que un niño más o una niña más haga deporte pues yo con eso la verdad es que me siento muy orgullosa", ha agregado, para señalar que, en su caso, ha tenido la "suerte" de llegar al deporte de élite y que para ella es "increíble" pero lo que quiere es que todo el mundo practique deporte, como se está intentando en Badajoz.

DEPORTE CON NOMBRE DE MUJER

Por su parte, el alcalde de Badajoz ha manifestado que en su nombre, en el de todos los vecinos y de la ciudad es un "orgullo" haber recibido en su visita de Casillas, donde permanecerá en torno a 15 días para tomarse un "relativo descanso", lo cual es un "milagro" tras los últimos meses de preparación dado que hacía 10 meses que no venía por Badajoz.

"Lo cual ha demostrado y demuestra el sacrificio que ha supuesto el gran objetivo del cual todos nos sentimos profundamente orgullosos, que un año más en una Olimpiada y gracias al esfuerzo personal suyo, todos los méritos son de ella lo que pasa es que la ciudad los comparte con ella, vamos a tener una atleta, vamos a tener en este caso una triatleta que nos va a representar en unos Juegos Olímpicos en Tokio 20", ha recalcado.

De esta manera, ha dicho que es "un absoluto orgullo" para una ciudad con la "obsesión" de que "muchos" chavales y gente joven practique deporte, de ahí la "apuesta" del ayuntamiento por las Escuelas Municipales Deportivas y ante lo cual ha tildado como un "acicate" el hecho de poder contar con "gente que son referente" como Casillas, que este miércoles se "pasará" por la Escuela de Triatlón donde están "como locos" con su visita.

Para Fragoso, es "casi un milagro el hecho de que a estas alturas esté ya clasificada" para Tokio 2020, a la vez que ha resaltado que Badajoz se puede sentir "muy orgulloso" porque "el deporte tiene nombre de mujer" y en los últimos años las principales posibilidades de referentes deportivos lo han dado chicas como Miriam que, además, ha sabido demostrar que se puede compatibilizar el deporte "sin descuidar" el desarrollo profesional con sus estudios de Medicina. "Da igual el resultado, para nosotros ya es un orgullo contar con nuestra deportista allí en Tokio", ha concluido.