Gudi, en Cope: "Lo que queda por llegar al club será ilusionante"

El director deportivo del CD Badajoz, Juan María Pozo, "Gudi", ha pasado por la Cadena Cope, donde ha repasado la actualidad del club y del mercado de fichajes, después de la incorporación de Damián Petcoff. Repasamos su entrevista en titulares.

“A partir del descenso, deportivamente, todo se complica, con los jugadores que quedan liberados. Nos ha tocado trabajar, trabajar y trabajar. El asunto de la inscripción también nos ha afectado mucho. Nuestras pautas seguían su camino y la estrategia estaba funcionando, pero esa situación nos afectó negativamente”



“Claro que hemos perdido acuerdos a raíz del asunto de la inscripción. Teníamos futbolistas cerrados que se echaron atrás por miedo. No se fiaban. Pero no pasa absolutamente nada, hemos seguido trabajando y aquí están los que quieren estar”



“Estamos súper orgullosos del grupo de trabajo que estamos formando, empezando por el entrenador y acabando con los futbolistas. Cada jugador merece su lugar y su reconocimiento por confiar en nosotros”



“Lo he dicho muchas veces. Podríamos haber cerrado la plantilla en dos semanas, pero no era eso lo que quería. Hay que tener cautela y pensar que todo lo que se hace, se hace con sentido”



“Nos faltan piezas, sí. Seguro un central y dos delanteros, pero seguramente haya que cubrir también la última ficha senior y la última sub 23. La senior, quizás, será un extremo derecho”



“Cuando hablo de delanteros, me refiero a jugadores que puedan cumplir en varios perfiles. Ya tenemos uno que es Pablo Gálvez, que nos está dando mucho. Buscamos goleadores, pero no necesariamente tienen que ser nueves puros”



“El gol se paga caro, está claro, pero hay algunas pretensiones que son una locura y a las que no puede llegar el club. Por eso tenemos que mantener nuestra estrategia. Nadie te garantiza meter 20 goles”

“Hay fichajes avanzados, que no cerrados. En el mercado, ahora mismo, hay muchos jugadores que siguen esperando opciones de 1º RFEF y del extranjero. Hay que lidiar con eso”



“Busco hambre. Eso es lo principal. Pero creo que lo que queda por llegar va a ser ilusionante para la afición y la ciudad, jugadores que nos den un plus de calidad”



“Miguel Núñez es un futbolista que pertenece al Eldense. Hablar de Miguel no nos corresponde, porque no es jugador nuestro. Ahí no puedo entrar”



“No hay absolutamente nada con Burgui. Le conozco, a él y a su familia, pero es verdad que, al menos desde que estoy aquí, nunca ha estado encima de la mesa”



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Petcoff fue uno de los primeros futbolistas que llamé, en junio. Él entonces salía de Baleares y quería estar tranquilo, pero después todo han sido facilidades y cariño. Ha querido estar en el proyecto. Cuando dos personas quieren, siempre se llega a buen puerto”



“El míster me da unas premisas y a partir de ahí, trabajo. Nos hubiese gustado tener otra situación en el club, pero es la que tenemos. Y en ese sentido hay que agradecer al entrenador su capacidad de mejorar lo que viene y de comprender el contexto del equipo”