El extremeño Paco Peña anuncia su retirada

El capitán del Intercity y ex jugador del Hércules, Real Murcia y Albacete, Paco Peña, ha anunciado este martes en un comunicado oficial su retirada como futbolista a los 42 años de edad.



El lateral extremeño, que la pasada temporada logró el ascenso a Segunda RFEF con el equipo alicantino, continuará ligado a la entidad como miembro de su dirección deportiva y secretaría técnica.



“Creo que es el momento y estoy contento de haber tomado la decisión. Qué mejor que dejarlo tras un ascenso”, ha comentado el jugador en los medios oficiales del club.



“Ya no es por la edad, pero llega un momento en el que uno tiene que encaminar la vida por otro lado”, señaló el ya ex jugador, quien rechazó en 2018 formar parte de la dirección deportiva del Hércules por seguir compitiendo.



“Para mí el fútbol lo ha sido todo y lo seguirá siendo”, indicó el extremeño, quien aseguró que abandona el fútbol profesional “tras vivir una montaña rusa, pero sin ninguna espina clavada”.



Peña se mostró agradecido al Intercity, del que destacó que le permitió “seguir siendo competitivo” a pesar de militar en categoría Regional y descartó por el momento enfocar su carrera hacia el banquillo.