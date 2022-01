Dupi: "Estamos al límite de la quiebra"

En una rueda de prensa conjunta de Dupi, Pepe Reynolds y Guzmán Casaseca, el director general del Club Deportivo Badajoz ha confirmado que la institución se encuentra al "límite de la quiebra". La situación es mucho más grave, asegura Dupi: "los recursos propios se han agotado, buscar patrocinadores serían parches".

Dupi también ha admitido que la propuesta de compra de Daniel Tafur ha sido retirada, aunque admite que "sigue habiendo interés". "Asumimos la responsabilidad porque Joaquín nos aseguraba que tenía soluciones (...) llegados a este punto, tenemos que pedirlas en público".

En cuanto a futuros acontecimientos, Dupi pone el miércoles como fecha clave: "me han propuesto visitar a Joaquín en Alhaurín y creo que es necesario (...) esa reunión se tiene que producir porque nosotros lo hemos puesto todo". Si no se logra un acuerdo tras esa reunión, Dupi admite que "no formarán parte de una decisión que lleve a la muerte del club".

Por su parte, el abogado del club, Pepe Reynolds, expuso las ofertas de compra que ha habido sobre la mesa en todo este tiempo, temiendo "que no haya voluntad de venta por parte de la familia Parra".