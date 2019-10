El deber nos llama

Llega el derbi por antonomasia del fútbol extremeño en el que la mayoría de los aficionados a este deporte en nuestra región, tienen marcado en su calendario. Vuelven los derbis un año después, tras el breve transcurso del Mérida en 3ª División. El Nuevo Vivero vestirá de sus mejores galas este domingo a las 17:30h en lo que parece que puede ser un partido para la historia.

El CD Badajoz no llega en su mejor estado de forma, pero esto no quiere decir que sea un rival fácil. Los pacenses no dejaron buenas sensaciones en sus dos últimos encuentros. El día del Villarrobledo Gorka Santamaría tuvo que salir desde el banco y remontar un partido con dos testarazos espectaculares. El pasado fin de semana, el UCAM fue superior, y a pesar de llegar la victoria en los últimos compases, era completamente justa.

Aunque recordemos que el Badajoz es el equipo de los derbis, sus últimos seis han acabado con victoria. Mérida, Extremadura, Don Benito y Villanovense sus víctimas estas dos últimas temporadas, y es que el Badajoz, precisamente, no pierde un duelo regional desde que visitó el Francisco de la Hera ante los azulgranas. La historia también está con los blanquinegros, que tienen una racha positiva en cuanto a los clásicos frente el Mérida AD tanto en el Viejo como en el Nuevo Vivero.

En lo deportivo, Mehdi Nafti recupera a Toni Abad tras la sanción que será de la partida. Habrá dudas hasta última hora con Pablo Vázquez y Jairo Morillas. El primero una infección le ha impedido realizar todas las tareas durante la semana, y el segundo parece ya recuperado, pero arriesgar quizás no es la mejor opción. Han sido todos convocados en el Nuevo Vivero, pero habrá que hacer descartes. Habla en rueda de prensa Mehdi Nafti.

Por otra parte, el Mérida, dirigido por Diego Merino, no es capaz de arrancar esta temporada. Una única victoria esta campaña ante el Granada B es su bagaje, con tres empates y cinco derrotas. El cambio de entrenador le ha dado más consistencia a nivel de bloque, pero sigue sufriendo en defensa El equipo romano se encuentra penúltimo en la tabla con 6 puntos, once menos que el Badajoz. A pesar de las diferencias, en los derbis todos sabemos que la cosa se iguala.

En otros asuntos, el sábado hubo una parte del entrenamiento a puerta abierta, donde numerosos aficionados se desplazaron para alentar al equipo horas antes del derbi. En el día de hoy habrá previa a partir de las 13h con foodtracks, actividades, etc... para ir calentando.

El partido lo podrás escuchar en COPE BADAJOZ, a través del 1269 de la OM, aplicaciones móviles y página web.