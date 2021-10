Ricardo Cabezas: "Volveré a presentarme a la alcaldía en 2023"

El líder del Partido Socialista en Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pasado por los micrófonos de Cope donde ha confirmado que volverá a presentarse a la alcaldía de la ciudad en 2023. Asegura que su candidatura "es más necesaria que nunca" para aportar "estabilidad política". Cabezas se sigue autodenominando como "el alcalde del pueblo".

Sobre el alcalde, Ignacio Gragera, Cabezas no le augura un buen futuro: "no le irá bien, le tendimos la mano pero no la aceptó (...) no puede gobernar con solo tres concejales una ciudad que tiene más de 1000 funcionarios". También lanza un dardo al Partido Popular: "los nueve concejales están intentando convertirse en el nuevo líder y eso crea tensión".