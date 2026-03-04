Pepe Cutiño desvela la clave del éxito de la Feria de Olivenza: “Hemos sabido sintonizar con los gustos de la afición”

La Feria del Toro de Olivenza vuelve para dar inicio a la temporada taurina con su trigesimoquinta edición, que se celebrará entre los días 6 y 8 de marzo. Considerada Fiesta de Interés Turístico Regional, el evento presenta un cartel de máximo nivel con figuras como Alejandro Talavante, que celebra su 20 aniversario de alternativa, Emilio de Justo, Roca Rey, José María Manzanares y Daniel Luque, entre otros.

José Cutiño

El empresario y promotor de los festejos, José Cutiño, en una entrevista con COPE Badajoz, ha destacado que una de las claves del éxito sostenido del evento es la conexión con el público. Según Cutiño, la organización se esfuerza por estar a la altura de las expectativas: “Tratamos de programar siempre lo mejor, la excelencia en la presentación de los toros, es la elección de las ganaderías”.

Hemos sabido sintonizar con los gustos de la afición que acude a Olivenza cada año" José Cutiño Empresario

Este año, la feria se compone de tres corridas de toros y una novillada con picadores, un cambio respecto a ediciones anteriores que contaban con dos novilladas. Cutiño ha explicado que la feria contará con “los toreros más destacados del escalafón” y “los novilleros más importantes, manteniendo un poquito la línea de Olivenza de tantos años”.

Un cartel de figuras y promesas

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha calificado la feria como “una cita marcada en rojo en el calendario taurino y un auténtico referente nacional e internacional”. Delfa también ha subrayado el “compromiso” de la institución con el evento y ha puesto en valor el papel de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, cuna de figuras como Talavante, Roca Rey o Miguel Ángel Perera.

FIT Enrique Ponce, durante el Pregón Taurino de la Feria de Olivenza

El serial de este año incluye el debut con picadores del novillero David Gutiérrez, alumno de la escuela pacense. Además, se presentan por primera vez en la plaza como matadores de toros Borja Jiménez, Daniel Luque y David de Miranda, junto al joven Marco Pérez. El cartel del domingo por la tarde reunirá a Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey con toros de Victoriano del Río.

La feria tiene larga vida y la verdad que goza de una salud tremenda"

La programación arranca el viernes 6 de marzo con una novillada de la ganadería de Talavante para Tomás Bastos, Olga Casado y el debutante David Gutiérrez. El sábado 7 será el turno de José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega con toros de Puerto de San Lorenzo. El domingo habrá doble jornada: por la mañana, Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez lidiarán toros de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto.

Impacto económico y social

El impacto económico de la feria en la comarca se estima en unos 5,7 millones de euros, según un estudio de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Barcelona. José Cutiño ha afirmado que el evento “es un motor económico para Olivenza y para toda Extremadura” y que sirve como “un escaparate” para la región. En este sentido, ha asegurado que la continuidad del ciclo está garantizada.

Castillo de Olivenza

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana de Olivenza, Ana Belén Trujillo, ha señalado que se espera superar los 20.000 asistentes. Como principal novedad fuera del ruedo, Trujillo ha destacado la recuperación de la carpa multisectorial en el recinto ferial, que concentrará actividades paralelas como un mercado, exposiciones y actuaciones musicales.

La feria impulsa la ocupación hotelera en Badajoz

La falta de plazas hoteleras en Olivenza provoca un año más que los establecimientos de Badajoz rocen el lleno, especialmente durante el sábado. Sin embargo, varios gerentes de hoteles coinciden en que las reservas se han retrasado en comparación con años anteriores, un comportamiento que atribuyen a la incertidumbre por la meteorología.