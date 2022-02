Olga, ucraniana en Mérida: “estoy angustiada porque mi familia no me coge el teléfono”

Con lágrimas en los ojos, sin casi poder articular palabra por la angustia, Olga Bech , ucraniana, cocinera desde hace muchos años en el restaurante El Yate, de Mérida, ciudad donde vive con su marido, ucraniano también,atendía muy amablemente nuestra llamada. Olga nos ha contado cómo se siente tras iniciarse el conflicto bélico en su país. Allí vive su hija y nieto, su madre, sus hermanas, primos, sobrinos... en definitiva, casi toda su familia. Siente miedo y angustia porque a lo largo del día no ha podido establecer comunicación telefónica con ellos. Tan sólo esta mañana temprano, su hermana le manifestó mediante un mensaje que ya "había comenzado la guerra”. Desde ese momento, no ha vuelto a saber nada de los suyos y ha pasado el día muy nerviosa, con miedo por no poder comunicarse con sus seres queridos. No hemos querido retenerla más al teléfono, tenía urgencia de poder establecer conexión con los suyos y así poderse quedar más tranquila. Ojalá y lo haya podido lograr.