Luis Oliver: "Ni confirmo ni desmiento que Agapito Iglesias sea uno de mis socios"

La entrevista de Luis Oliver, resumida en 24 titulares:

1. "Creo que desde que hemos aparecido, cada vez hay más gente que pide que nos dejen trabajar. Y es lo único que pedimos, que nos dejen trabajar. Ya hay división de opiniones"

2. "La mayoría de los que gestionan fútbol son tontos. Muchos nos ven trabajar, nos intentan copiar y luego hunden equipos. Yo no tengo la culpa de que desapareciese el Xerez ni de lo que está pasando en el Extremadura..."

3. "Franganillo no es tonto, es un hombre de éxito. Su error fue pensar que volvería a subir al año siguiente"

4. "Hicimos semifinal con el Veraguas, recién ascendido. Lo que pasó fue que el Banco de España me impidió mandar más dinero y tuve que venderlo a unos argentinos. Solo se cuenta lo malo"

5. "El Badajoz con nosotros ni va a descender ni va a desaparecer. Confío en que haremos quinto puesto"

6. "Nosotros vinimos para hacer un proyecto de tres años, porque el Badajoz es un grande. Cada vez hay menos acritud, la gente no es tonta, pero si la gente no nos acepta, venderemos. No seremos obstáculo para nada"

7. "No le debo nada a Parra. Es historia. Su procurador presentó la ratificación, que está firmada por la mujer de Parra. No creo que Joaquín quiera meter a su mujer en prisión. Ahora hay covid en la prisión de Málaga, pero en cuanto el abogado pueda ir, firmará la ratificación. Tranquilidad..:"

8. "Nos encantaría estar dentro de cinco años en Badajoz con el equipo en Primera, pero el amor tiene que ser de dos. La gente verá que no tengo cuernos ni rabo"

9. "Ni confirmo ni desmiento que Agapito Iglesias sea uno de los socios"

10. "Esto no es Elche. Aquí Diego García no va a vetar a nadie. Eso está prohibidísimo (sobre el veto al periodista de Cope Elche, Jerónimo Tormo)"

11. "Yo no voy a echar a nadie. Vamos a adecuar gastos a ingresos. Habrá gente que pase a cobrar menos, a no cobrar o que se tenga que ir a otros clubes..."

12. "Nuestro equipo vale 3 millones, haremos uno mejor con la mitad de dinero..."

13. "Hemos pagado a dos futbolistas (Clemente y Dani Fernández) que tienen ofertas y que se iban a ir el mes que viene. Teníamos que salvaguardar el patrimonio del club. El año que viene valdrán dinero y se podrían vender"

14. "Jové no fue la primera opción. Hablamos con Sabas, Sandoval y otros de nuestra confianza, pero nadie quería venir por la crispación del ambiente"

15. "Descarto fichar agentes libres de aquí a final de temporada..."

16. "No he visto un caos tan grande como el que hay en el Badajoz en mi vida..."

17. "Anoche llegamos a un acuerdo con Óscar. Se le pagará el lunes y Jové se sentará ante el Tudelano"

18. "Cuando llegue la autorización del juez, daremos una rueda de prensa para todos los medios"

19. "Me llaman vende humos. Para humo el de Parra. Eran todo mentiras. Hasta el entrenador y el director general del club eran de mentira"

20. "Parra no me ha pedido ningún cargo en el club"

21. "Hablé con Pardo. Me sobraron tres minutos de charla..."

22. "Conmigo, el Badajoz estará en Segunda o Primera, sin mí en Segunda, aunque será más complicado"

23. "Óscar Cano y Dupi engañaron a los futbolistas"

24. "No puedo robar ni hundir el equipo porque ya está hundido. Haré un submarino que volverá a salir a la superficie"