Lemus, en Cope: "Se oían rumores de que Osuna podría presentarse y está en su derecho"

El secretario general del Partido Socialista en la provincia de Badajoz y candidato a la reelección, Rafael Lemus, ha pasado hoy por los micrófonos de Cope Extremadura, donde ha charlado con Javi Moreno sobre las primarias y su rival en ellas: "había cierto runrún sobre una posible candidatura de Osuna y que ese era el motivo por el que no se presentaría a la alcaldía de Mérida". En cualquier caso, Lemus cree que Osuna "está en su derecho" y pone por encima de lo demás la "amistad" que le une al alcalde emeritense.

En las últimas horas, Lemus ha aglutinado bajo sí el apoyo de Ramón Díaz Farias, antiguo rival en las primarias, y también del alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Aún así, pese al gran apoyo con el que cuenta, Lemus no se ve ganador: "quien me conoce sabe que soy muy modesto y que no suelo sacar pecho".

Sobre Fernández Vara, Lemus lo tiene claro: "se ha ganado el derecho a gestionar con calma y tiempo su sucesión, yo llegué a la secretaría general con él y me iré cuando él deje la del partido".