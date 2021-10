Gragera: "Badajoz necesita mano de obra en varios sectores, principalmente en el de la construcción"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha concedido a Cope una amplia entrevista donde ha repasado sus tres meses al mando de la ciudad y ha valorado la situación de varias problemáticas que afectan directamente a la población pacense. Desgranamos sus declaraciones.

Tres meses como alcalde

"Lo que pretendo es darle un perfil más reivindicativo al ayuntamiento en base a las demandas de la población (...) Mi objetivo principal es mejorar la situación de las calles de Badajoz, lo tengo entre ceja y ceja, y conseguir una segunda transformación de la ciudad. El nuevo carril bici va a ser el más bonito de España. También tenemos que recuperar el Casco Antiguo"

Candidato a la reelección en 2023

"No creo que la situación de mi partido a nivel nacional vaya a perjudicarnos. Nosotros nos centramos en Badajoz. En el 2023, si la gente piensa que hemos hecho una buena labor, nos recompensará en las urnas. Soy muy optimista. Espero que la gente valore el trabajo y la dedicación que ponemos día a día"

Empleo

"Badajoz necesita mano de obra en varios sectores, es una realidad. En el de la construcción y, a futuro, necesitaremos otros perfiles formados en logística y transformación industrial. Hay que poner los mecanismos para que esos perfiles se vayan formando ya. Quienes tienen las competencias en educación, deberían poner los mimbres. Desde el ayuntamiento, llevamos dos años reivindicándolo. Se ha hecho en otras localidades"

Mendicidad

"La solución es complicada. Conlleva el consentimiento de la gente que duerme en la calle. No podemos obligar a la gente a dormir en albergues, aunque sobren plazas. Los servicios sociales del ayuntamiento hacen un seguimiento diario de todos los perfiles detectados, pero es complicado gestionarlo"

Camalote

"No soy optimista. La solución pasa por el dragado y nada hace pensar que ese proyecto se vaya a realizar a corto plazo. La Confederación estableció un plazo mínimo de dos años. A corto plazo, soy muy pesimista. Lo que pido es que, aunque no se puedan adelantar plazos, se pongan todos los medios posibles para mejorarlo"

Carnaval 2022

"Nos planteamos un carnaval con normalidad,pero eso no quiere decir que no nos planteamos otros escenarios. Podría haber restricciones o que no se pudiese celebrar en la calle, pero todo depende de la situación sanitaria. Desde luego, yo deseo que se celebra con normalidad. El carnaval es el alma de la ciudad"

CD Badajoz

"Sé que la situación no es fácil. No es bueno para el club ni para la ciudad, pero tenemos que ser optimistas. Al parecer, hay opciones para vender y espero que fructifiquen. A pesar de las polémicas, el ayuntamiento no es enemigo de nadie. Tengo buena interlocución con quienes llevan ahora las riendas del club"