Gragera: "Badajoz no aplicará las medidas de la nueva Ley de Vivienda"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sido muy crítico con la nueva Ley de Vivienda ante los micrófonos de Cope: "es un ataque a la propiedad privada (...) y no va a resolver nada". "En Badajoz no la vamos a aplicar, entendemos que no existen zonas tensionadas en nuestra ciudad", defiende.

Además, añade, que las nuevas medidas pueden provocar "un parón de la actividad promotora que genere problemas a largo plazo en zonas donde, actualmente, no hay problemas como es el caso de Extremadura y Badajoz".

Sobre la situación de la capital pacense, Gragera cree que en Badajoz "sí hay oferta suficiente para cobrar la demanda de alquiler de la ciudad". "La solución debe pasar por incentivos y no por castigos", reclama. En tanto al bono para jóvenes, Gragera lo califica como un "caramelo que no va a solucionar la problemática".