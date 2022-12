Cavacasillas, en Cope: "Tenía la ilusión de ser candidato"

Era uno de los hombres más buscados en Badajoz. Y no ha había hablado, después de todo lo ocurrido con el alcalde Ignacio Gragera y su llegada a filas del Partido Popular. Llegada que ha impedido que él, Antonio Cavacasillas, sea el candidato del PP al alcaldía en 2023.

Ahora como presidente del PP a nivel local, pasa por Cope, en su primera entrevista tras la tormenta. Repasamos sus declaraciones en titulares.

"Estoy bien. No considero que lo que hecho por el partido sea una traición. A veces nos creemos el ombligo del mundo, pero estamos bajo el amparo y el criterio de una organización. Tenemos que buscar lo mejor para el Partido Popular, porque lo mejor para el Partido Popular es lo mejor para Badajoz y sus pedanías"

"A nivel profesional no me ha dolido nada de lo ocurrido. A nivel personal, todos tenemos nuestras ilusiones y sentimientos y por supuesto que tenía la ilusión de ser el representante de mi partido, pero he formado parte de la decisión y tengo la certeza de que es la decisión correcta"

"No he cambiado de opinión. Ahora Ignacio Gragera es del Partido Popular. Ya no es un extraño, ya no viene de fuera. Es del Partido Popular en esta legislatura. Ha sido una captación de una persona con talento que representa nuestro proyecto. Yo he formado parte de la decisión de que el sea candidato"

"Sin duda, Gragera ayudará no solo a ganar Badajoz sino también a que Guardiola gane Extremadura"

"Si ese gesto de dar un paso al lado cuando tu organización te lo pide sirve para que el proyecto siga adelante, no podré estar más feliz de haberlo dado"

"Decidiré la lista como presidente del partido a nivel local y tendré que ver si dentro de esa lista debo estar o debo dar, otra vez, un paso al lado. No hay nada seguro en este momento"

"El Partido Popular no me ha ofrecido ningún otro puesto, ni nada más allá de seguir trabajando por estructurar el partido en la ciudad. Hemos modernizado y mejorado el PP de Badajoz en este último año. Me llena de ilusión seguir caminando en ese proyecto"

"El día 28 -contestando a Ricardo Cabezas- habrá una comida de partido, pero ni mucho menos estarán en ella los tres concejales de Ciudadanos. Es una comida de partido, de gente del partido"