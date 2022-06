Cavacasillas, en Cope: "Nadie entendería que el candidato fuese alguien que ni siquiera es afiliado del PP"

El coordinador del PP en la ciudad de Badajoz, Antonio Cavacasillas, ha pasado por los micrófonos de Cope, donde ha charlado durante cerca de un cuarto de hora sobre prácticamente todos los asuntos de índole municipal y también sobre su futuro y el del partido en Badajoz capital. Repasamos sus declaraciones.

Su línea política

"Cualquier persona que pretenda hacer política local debe conocer a todo ciudadano que así se lo pida. La cercanía y la empatía son esenciales. Compañeros como Juanma Moreno son una referencia y un modelo. No debemos crear posturas artificiales. El PP es el partido de las personas..."

Candidato a la alcaldía

"Yo agradezco al PP provincial y a Manuel Naharro que quieran que yo sea el candidato. Hay que esperar la ratificación de Madrid, pero el partido no espera otro escenario..."

Ignacio Gragera

"No contemplo que alguien que no es afiliado del PP pudiese ser candidato con nuestras siglas. No lo entendería. Sobre si Ignacio quiere dar el paso hacia el PP, habrá que preguntarle a él. Si quiere formar parte de un partido de puertas abiertas como éste, tendrá que hablar con nosotros. Entonces decidiremos..."

Gobierno de coalición

"Muchas veces se habla de situaciones que ocurren en todas las familias. A veces, las cosas van bien. Y otras hay que afrontar problemas, pero el balance es muy positivo. Es garantía de democracia"

Encuestas

"No contemplamos otra posibilidad que no sea ganar con mayoría absoluta. Tenemos que hacernos fuertes como partido. El rival del PP es el PP, ningún otro partido"

Municipales

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No pienso en 2023. Absolutamente nada. Tengo muchas responsabilidades y estoy centrado en el día a día. Está siendo una legislatura muy complicada"

Polémica Policía Local



"El PP respeta los compromisos, por mucho que genere polémica. No replanteamos nuestra postura. Respetamos la decisión del superintendente y tiene nuestra confianza. Él y la concejala, María José Solana. No creo que este asunto nos haya perjudicado en la opinión pública"

Nenúfar

"Es la hora de que se dé una solución ante algo que está matando el río. No se puede consentir. Ni la Junta ni el Gobierno pueden hacer planes a un año y medio. Hay que solucionarlo ya, de inmediato"

Relación Junta-Ayuntamiento

"Creo que la Junta puede hacer mucho más por Badajoz y el ayuntamiento debe estar abierto a colaborar. Hay que invertir en la ciudad más importante de Extremadura"

El futuro de la ciudad

"Es muy positivo. Se abre una fase durante los próximos meses una etapa ilusionante, que arrancó con la llegada de Celdrán a la alcaldía. Badajoz será una de las ciudades más importantes de España"

Antonio Cavacasillas

"Yo no me voy a definir. Pero normalmente la gente dice que soy buena persona. Me dicen, de hecho, que demasiado bueno para ser político. Yo creo que precisamente la política necesita eso: buenas personas. Estoy preparado para lo que decida mi partido"