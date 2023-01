Bernardo Silva: "Creo que el Badajoz es viable a largo plazo, porque la propiedad está cumpliendo"

Repasamos la entrevista de Bernardo Silva, en titulares.

“Actualmente y por fortuna, el grupo que se ha puesto al frente está respondiendo. Eso está permitiendo que el Badajoz compita con normalidad y que el concurso se sostenga. Ojalá la situación del concurso dure lo menos posible”

"El club es una SAD. Hacienda y Seguridad Social son acreedores del club, se está trabajando en convenios específicos para facilitar un regimen especial de pagos que permita al club cumplir con sus obligaciones. Esos convenios, que son los que queremos firmar, están en progreso según lo previsto"

"El club está al día. O todo lo que se puede estar cuando una entidad está en concurso de acreedores. Es normal que haya retrasos puntuales, sobre todo cuando la entidad no es una empresa normal y corriente sino un equipo de fútbol. La gestión del día a día de un club no tiene nada que ver con una empresa. Por tanto, es lógico que haya pequeños retrasos en los pagos, pero entra dentro de lo normal"

"Tenemos una estimación de la deuda que tiene el club, pero es una cantidad provisional, no definitiva. Dependerá de si hay, o no, impugnaciones. El que tenemos es un pasivo provisional que hay que tomar con cautela"

"Me he encontrado sorpresas como en cualquier concurso de acreedores. Ni más ni menos. Es lo habitual"

"Me mantengo al margen de cualquier tipo de negociación que tenga que ver con el accionariado del club. Si se diese la compra de acciones de una parte a la otra, esa operación se tendrá que comunicar y tendremos que validarla"

"Entiendo que el Badajoz es viable a largo plazo. Tengo una fe ciega en este tipo de procesos, están hechos para eso, para que las empresas renazcan. Si no creyese en el futuro del club, solicitaría la liquidación y no me dejaría las pestañas en el ordenador cada día revisando acciones"

"Es normal que se tarde en dar la autorización a los fichajes. Hay que ser extremadamente pulcros. No se trata de torpedear, hay que velar por el avance del concurso y el interés de todos los acreedores"

"Este concurso es muy diferente al del Extremadura. Allí todo giraba en torno a la dotación económica por parte de un fondo que asumió ciertos compromisos y no cumplió. Aquí no se da esa situación. Desde el primer momento la propiedad está inyectando el dinero suficiente como para que el club siga adelante. El dinero está llegando"

"Soy optimista. Porque estoy viendo que las cosas están evolucionando. La afición tiene que valorar el hecho de que el club compite. Eso es mucho más de lo que hubiese sido posible si este concurso no fuese viable. Hay incertidumbre, sí, pero si nada se tuerce y se cumple lo que está previsto, no hay motivos para ser pesimista con el futuro del Badajoz"





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado