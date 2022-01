Vox se opone a la suspensión de las Candelas y pide al gobierno local que recapacite

Vox rechaza la suspensión de Las Candelas en Almendralejo, preguntándose si realmente era necesario tomar esa decisión por parte del gobierno local como consecuencia de la pandemia.

La formación de Eloísa Gracia afirma que “el equipo de gobierno no puede seguir refugiándose en imposiciones de otras administraciones que bajo sus recomendaciones no permiten que actos al aire libre como éste se puedan realizar. El hecho de que los colegios no puedan llevar a cabo sus candelas no es óbice para que el resto de la sociedad de Almendralejo no pueda salir a la calle y no sólo revivir nuestra tradición, sino no dejar de nuevo en la estacada a muchos empresarios de la hostelería que ven como una vez más es el ocio el único sacrificado en estos casos”.

Desde VOX Almendralejo, “nos oponemos a la suspensión de esta fiesta y solicitamos al equipo de gobierno que reconsidere su postura y que en lugar de decir no, vele por el desarrollo de la misma con las indicaciones sanitarias adecuadas”.