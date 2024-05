La vida, con ataxia: "Estoy intentando salir del bache; hay muchas cosas que no puedo hacer"

Once ciclistas de Almendralejo recorrerán este fin de semana los más de 500 kilómetros que separan, ida y vuelta, Almendralejo de Setúbal, y con un fin solidario: recaudar fondos para Verónica Antúnez, una joven de 28 años que padece ataxia, una enfermedad degenerativa.

El grupo de deportistas está liderado por Pedro Hierro, que celebra este año su quinto reto solidario en la ciudad, y que ha lanzado un cartel con un código QR para que cualquier persona pueda apoyar la iniciativa y recaudar fondos para Verónica.

Bajo el lema ‘Juntos somos más fuertes’, se ha puesto en marcha este proyecto que agradece Verónica y su familia: "Estoy súper contenta, me están ayudando mucho a tirar para adelante porque antes no podía andar, lo pasaba mal, y ahora estoy mucho mejor", ha declarado Verónica, visiblemente emocionada.

"Estoy intentando salir del bache, porque hay muchas cosas que no puedo hacer, pero otras que sí, y hay que vivir la vida como sea", ha añadido.

Los fondos obtenidos se destinar a los tratamientos de Verónica para mejorar su calidad de vida.