Vara, sobre los ediles de Salvatierra: "Tienen que mirarse a la cara para ver si están haciendo lo correcto"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho hoy que el resto de las administraciones deben de ser "respetuosas" con la situación que se vive en los municipios, en este caso en Salvatierra de los Barros y "estar dispuestos siempre a ayudar".



Fernández Vara se ha pronunciado así al ser preguntado sobre el hecho de que el PP haya mostrado su disposición a gobernar esta localidad, donde el PSOE ganó por mayoría absoluta en 2019, tras la crisis que ha generado el rechazo a la instalación de un macrovertedero y que ha provocado la dimisión del alcalde del PSOE y el paso al grupo de no adscritos de los otros 4 ediles del equipo de gobierno.



Sí se ha preguntado, no obstante, "si esa era realmente la voluntad mostrada por los ciudadanos cuando votaron hace tres años y medio" en las últimas elecciones municipales.



Al ser preguntado sobre su opinión en este asunto como secretario general del PSOE de Extremadura, se ha negado a responder, ya que ha dejado claro que, en la sede de la Presidencia de la Junta, él no es el responsable de una formación política sino el presidente de todos los extremeños.



En ese sentido, se ha limitado a decir, en relación a los ediles socialistas que se han pasado al grupo de no adscritos y están dispuestos a apoyar a un nuevo alcalde del PP, que "internamente tendrán que resolverlo ellos y mirarse a la cara para ver si están haciendo lo correcto".



Vara ha destacado, por otra parte, que la Junta de Extremadura actuó con "celeridad" y el expediente sobre el macrovertedero administrativamente está archivado después de haber sido desestimado, "una lectura" que cree que "no se está haciendo" en Salvatierra de los Barros.