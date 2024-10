El técnico del CD Badajoz, Luis Oliver Sierra, no deja de sorprender. Tras el empate de su equipo, este domingo, en Cáceres ante el Diocesano, preguntado por la actuación arbitral, no tuvo reparos en asegurar que “teniendo en cuenta que son de Almendralejo, han estado perfectos… Me sorprende que, dado como está la situación en este grupo, nos manden árbitros de una localidad de 30.000 habitantes. Hay muchas localidades en Extremadura, no hace falta que sea de esa…”

El árbitro que dirigió el encuentro es Alejandro Picón Domínguez, de 25 años, natural de Zafra, aunque perteneciente a la Delegación de Almendralejo, ya que en zafra no hay delegación. Se da la circunstancia de que Picón Domínguez fue en la lista del PP en Zafra en las elecciones de mayo de 2023, y es una persona muy vinculada a la Semana Santa de su localidad. Y apuntamos estos detalles para conocimiento de Oliver, que, con sus declaraciones, ha puesto en duda la honestidad del árbitro señalando su procedencia, un origen, por cierto, equivocado. La próxima vez, Oliver tendrá que sacar de su chistera otra excusa.