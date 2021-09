Ramírez: "Es imposible evitar lo sucedido"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, en declaraciones a COPE, se ha referido al episodio de inundaciones que vivió Almendralejo el pasado jueves. El 23 de septiembre de 2021 perdurará en el recuerdo de los almendralejenses durante mucho tiempo, ya que la riada que atravesó el cauce de los antiguos arroyos que confluían en el Harnina causó muchos daños materiales. “La diferencia con respecto a otras inundaciones es que hubo varios episodios consecutivos de mucha lluvia de cinco o diez minutos que produjeron la acumulación. A partir de la 12, al parar un poco, se pudo evacuar y no fue a mayores, aunque ha sido muy importante lo que ha pasado”. Ya se están evaluando los daños “y cómo encauzar las necesidades que pueda haber”. ¿Pero se puede evitar una riada de esta magnitud? El alcalde lo tiene claro: “Es imposible evitarlo. Hace dos meses se ha resuelto el estrangulamiento que había en la plaza de Extremadura, pero no se pueden hacer colectores más grandes. Eso nos ha servido para que la incidencia sea menor aunque ha sido muy importante. No se veían desbordamientos tan grandes. Cuando el agua tiene que salir lo hace por los sitios de toda la vida”.