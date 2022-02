La plantilla del Extremadura se planta y no viajará a Ferrol, salvo giro en los acontecimientos

La plantilla del Extremadura se planta y va a la huelga, por lo que ahora mismo los futbolistas no jugarían el encuentro programado para este sábado ante el Racing de Ferrol.

El secretario general de la AFE, Diego Rivas, y los jugadores Álex Murillo y Luis Peteiro han comparecido en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva, después de una reunión que han mantenido plantilla y AFE en los vestuarios.

Murillo ha dicho que “queremos hacer un poco de fuerza y presión para que se solucione la situación del club. No queremos tener la responsabilidad. Nosotros queremos ver alguna propuesta por parte del club de que podamos salir beneficiados hasta el partido del sábado en Ferrol. Si esa propuesta llega y el cuerpo técnico y plantilla vemos la luz al final del túnel, reconsideraríamos la situación”.

Los jugadores añaden que “se nos propuso salvar el club y un difícil reto. Lo hemos cumplido con creces. Salvamos a la entidad. Lo hemos hecho todo por el club; tenemos que esperar a que el club ponga algo de su parte”.

El secretario general de la AFE, Diego Rivas, ha aclarado que “los culpables no son los jugadores en el caso de que no se dispute el partido; ellos son las victimas”, y ha sido muy expresivo con la situación de la residencia del club: “Es infrahumana. No hay limpieza, no hay comida, no hay agua… Han cumplido con su profesionalidad; hay que ponerles un monumento”.

En el caso de que finalmente el club sea excluido de la competición, Rivas ha anunciado que se solicitará una vía para que los jugadores puedan seguir jugando en otros equipos.

Hay que recordar que una segunda incomparecencia del Extremadura supondría su exclusión de la competición.