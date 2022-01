Páez y Moreno: "La jueza tiene la última palabra"

Los inversores del Extremadura: Javier Páez Ramírez, hijo de Francisco Javier Páez, sobrino de Lopera, y Daniel Moreno han estado este miércoles en tierras extremeñas. Primero en Mérida, donde han sido recibidos por el presidente de la Junta, y segundo, en Almendralejo, donde han visitado al alcalde.

Páez y Moreno han confirmado a COPE que tienen un preacuerdo para la compra del 100 por 100 de las acciones del Extremadura, que son propiedad de Manolo Franganillo. Estos empresarios adquieren la deuda de la SAD, sin más.

Pero todo esto está pendiente del administrador concursal y de la jueza de lo mercantil. Estos empresarios le han pedido unos días más a la jueza: “Vamos a ver si la próxima semana lo podemos formalizar todo. Es algo que no depende de nosotros. Hemos puesto todas las herramientas. Tenemos garantías suficientes, pero depende de terceros. Tenemos que llegar a un acuerdo con lo del concurso; la jueza tiene la ultima palabra”, ha comentado Moreno.

Javier Páez ha afirmado que “hay que salvar la entidad y dar un cambio a la estructura. Hay que llegar a un acuerdo con los acreedores. Salvar la categoría no es fácil, pero no es imposible. Vamos a traer a nuestros directores deportivos. Primero, lo económico, pero no podemos olvidar lo deportivo para lograr mantener la categoría satisfactoriamente”.

Y a la afición le ha pedido “paciencia, que es la madre de las ciencias. Confiamos en salvar la entidad; que apoyen al máximo al club”.

