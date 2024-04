“Miramos mucho a nuestro propio ombligo, y tenemos que pensar más como especie"

La bióloga molecular Sara García Alonso ha estado este martes en Almendralejo, en el teatro Carolina Coronado, dando una charla a más de 600 alumnos y docentes.

Sara forma parte del grupo de aspirantes a astronautas de la Agencia Espacial Europea. Nacida en León en 1989, fue seleccionada, en calidad de reserva, en 2022, siendo la primera mujer española aspirante a viajar en una nave fuera de la Tierra.

“Las misiones espaciales son misiones científicas. Se hacen experimentos. Es muy parecido a lo que yo haría en el laboratorio, pero en microgravedad. Se puede estudiar cómo envejece un ser humano, para luego aplicar medidas en la Tierra”, ha comentado a COPE esta mujer que sueña con el espacio exterior: “Hasta que no vuele, no me puedo considerar astronauta. Soy candidata y estoy en la reserva. Ser seleccionada por la agencia fue un proceso de un año y medio con 23.000 candidaturas validas de toda Europa. El problema es que son puestos de trabajo que salen con muy poca frecuencia. Ha sido un proceso bastante duro”. La última convocatoria fue en 2022; la anterior, en 2009.

De las 23.000 candidaturas, un 25 por ciento fueron mujeres. De los 17 elegidos de la promoción de Sara, ocho son mujeres.

COPE también le ha planteado a Sara cuestiones relativas a la exploración espacial y al futuro de la especie humana: “Miramos mucho a nuestro propio ombligo, es parte de la naturaleza humana; y tenemos que pensar más en un concepto de especie. Lo que se busca es avanzar en el conocimiento, en la tecnología, explorar. Es parte de la condición humana y lo que nos impulsa a seguir adelante”.

Para Sara García, en la actualidad, no nos podemos plantear colonizar Marte. Ahora mismo, “a nivel tecnológico es insostenible”.