INFORME COPE: El CD Extremadura nunca tuvo opciones de lograr la plaza de Segunda RFEF

El Comité Nacional de Segunda Instancia ha desestimado, como se esperaba, el recurso presentado por el CD Extremadura contra la resolución de Competición de otorgarle por “méritos deportivos” la plaza que ha dejado vacante el Extremadura UD en la Segunda RFEF al Estepona.

A la vista de los motivos esgrimidos por el Comité Nacional de Segunda Instancia, el club de Tafur nunca tuvo opciones de lograr la plaza.

El CD Extremadura 1924 alega que, en virtud de las circulares publicadas y el reglamento general de la federación, la plaza debió ser suya ya que “ostenta mejor derecho deportivo, habida cuenta de que ha materializado una fusión con el Club Atlético Torremejía, club que la temporada pasada se encontraba inscrito y participando en una competición”.

Además, el CD Extremadura realizó una serie de consideraciones sobre la tramitación del expediente y eludió al precedente del Reus, asignándose la plaza atendiendo a un criterio idéntico al que solicitó que se aplicara. Así se recoge en la resolución de este comité, que afirma que no puede abstraerse de que el CD Extremadura es un club de nueva creación. Echando mano de diversos artículos del reglamento general, el comité basa su argumentación en que el CD Extremadura no existía la pasada temporada: “queda meridianamente claro que un club de nueva creación deberá participar en la primera temporada que pudiera hacerlo en la última categoría territorial, ya que, lo contrario supondría un atentado a los más elementales principios sobre el mérito deportivo y a la igualdad e integridad de las competiciones, además de un evidente agravio para con el resto de los clubes que han competido en temporadas anteriores”.

Sobre la fusión con el Torremejía, el comité entiende que “no puede generar efectos deportivos inmediatos”, ya que antes del 30 de junio el CD Extremadura no estaba inscrito en ninguna competición.

El comité sentencia que “en ningún supuesto, el CD Extremadura 1924 debe ser candidato a ocupar la plaza vacante del Extremadura UD aunque se aplicara el pretendido criterio de territorialidad, ya que, este club no ostenta derecho deportivo alguno por no haber estado inscrito ni competido la temporada pasada en ninguna competición”.

Y sobre la fusión con el Torremejía, apunta que es “un atentado contra la igualdad y la integridad de la competición” porque un club de nueva creación no puede eludir la normativa vigente y entrar a participar en categorías superiores en el primer año que tenga ocasión de competir. Además, añade que la fusión pretende favorecer una clasificación no obtenida por méritos deportivos, ya que supondría “un fraude de ley y atentado contra los principios elementales de la competición”.

En esta resolución también se desestima el recurso del Cerdanyola, que aspiraba a la plaza gratuita por méritos deportivos.

Hay que recordar que en la resolución de Competición se otorgaba la plaza al Estepona por “méritos deportivos”, sin entrar en la extensa argumentación de este segundo órgano.

A la vista de lo expuesto, se ha planteado, en los últimos meses, la posibilidad de que el CD Extremadura acabara jugando en Segunda RFEF sin ser real, sin ser tangible.

Desde un primer momento el abogado del club, Pepe Reynolds, ideó la fusión con un club de una localidad próxima como primer paso que desembocara en lograr el objetivo. Incluso, llegamos a dar por hecho que si el CD Extremadura era el único club que pujaba se iba a llevar la plaza.

Fuentes del club de Tafur informaron a COPE que nadie les dijo que no pudieran optar a la plaza, en un principio, pero, ya publicada la circular, al CD Extremadura se le hizo saber que no había lugar a ello y que tuviera cuidado con ciertas circunstancias que podían provocar que sobre el nuevo club recayera la deuda del anterior.

Evidentemente, todo este proceso del nuevo Extremadura para jugar en Segunda RFEF ha resultado fallido, pero, posiblemente, no hubiera sido necesario llegar al final y así albergar esperanzas infundadas, como ha ocurrido.

Sí es cierto que Tafur ha puesto de manifiesto que cuenta con músculo financiero. Mostró su interés por pujar al precio de un millón de euros -este dato es público- pero no acabó ingresando el dinero; al precio de 512 mil euros, sí llegó a depositar la cantidad en la cuenta de la federación. Los hechos son incuestionables: finalmente, el CD Extremadura iniciará su andadura en la segunda extremeña. Se espera una larga travesía, a no ser que, ya con méritos deportivos en el zurrón, Tafur opte a alguna plaza que pueda surgir en el futuro y que, viendo el panorama del fútbol aficionado en España, no es descartable.