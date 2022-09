Guardiola no despeja dudas sobre el candidato del PP en Almendralejo

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, no ha despejado dudas sobre el candidato a las municipales de 2023 en Almendralejo. Este miércoles, estuvo en la capital de Tierra de Barros en un encuentro con el sector agroganadero.

Su respuesta a una pregunta sobre el PP local no aclaró nada sobre la situación del partido en la localidad.

“Conozco perfectamente como está el Partido Popular en todo el territorio extremeño y no me preocupa, porque tenemos un proyecto muy claro que va a estar liderado por los mejores en cada uno de los municipios. Lo que queremos es transformar la región y eso empieza transformando cada una de las ciudades, cada uno de los municipios. No tenemos ninguna preocupación”.

Lo cierto es que ahora mismo hay un vacío en el partido a nivel local y eso se nota a la hora de hacer oposición. Después de que el todavía presidente, Pepe García Lobato, anunciara que no iba a presentarse más, surgieron varios nombres para encabezar el proyecto del PP: Carlos González Jariego, José Alberto Pérez y Juan Daniel Bravo, y, como tapado, Paco Lallave.

Los contactos con las diferentes sensibilidades vienen produciéndose de un tiempo a esta parte.

Este miércoles, un dirigente regional del PP mostraba a COPE su “tranquilidad” a pesar del paso del tiempo, recordando cómo llegó Lobato a la Alcaldía en mayo de 2011. Su irrupción en la política se produjo tres meses antes de aquellas elecciones. Fue lo que se denomina un ‘mirlo blanco’. Sea hombre o mujer, la persona que encabece el nuevo proyecto del PP de Almendralejo, no es descartable que Guardiola busque ese tipo de perfil como factor sorpresa para inicios del año que viene.