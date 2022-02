Franganillo no encuentra inversores y asume la inminente liquidación del Extremadura

El Extremadura agoniza. La liquidación de la SAD parece inevitable, toda vez que la deseada inversión no ha llegado. Las operaciones abiertas en las últimas semanas han resultado infructuosas.

Este jueves, día 24, acaba el plazo para presentar un recurso de apelación a la sentencia dictada por la jueza de lo mercantil; un recurso, al que la jueza daría traslado a la Audiencia Provincial, y que prolongaría la agonía de la entidad azulgrana. Les hemos venido contando que el club no tenía intención de presentarlo, pero, tratándose de Manolo Franganillo, cualquier cosa puede pasar en las próximas horas.

Lo cierto es que Franganillo lleva tiempo asumiendo la liquidación, sobre todo a raíz de que se viniera abajo una operación que avanzaba por buen camino con una entidad bancaria.

Por la cabeza del presidente azulgrana no pasa la posibilidad de comparecer ante los medios de comunicación para explicar lo sucedido. No es entendible. No son maneras ni formas, pero él decide. Nos emplaza al comunicado que hizo público hace unos días y que sirvió de antesala a lo que estaba por venir.

Por otro lado, la plantilla está citada este miércoles para entrenar. El próximo partido está fijado para el sábado en Ferrol, pero los jugadores acordaron el viernes convocar una huelga para no disputar ese encuentro. La AFE aún no lo ha hecho oficial. Preguntado el capitán, Álex Murillo, por COPE, nos comenta que no puede decir nada en estos momentos. Hay que recordar que una segunda incomparecencia supondría la exclusión de la competición. Los jugadores ya manifestaron que disputaron “obligados” y por asesoramiento de la AFE el encuentro ante la Cultural.

Si finalmente el club no recurre, en cuanto sea firme la sentencia que no aprueba el convenio, y que se notificaría a comienzos de la semana que viene, se iniciaría la liquidación del Extremadura.