El Extremadura no jugará en Ferrol y será excluido de la competición

El Extremadura no jugará este sábado en Ferrol y consumará una segunda incomparecencia, por lo que será excluido de la competición.

Nervios, incertidumbre, tensión, larga espera…, en una jornada, la de este 25 de febrero, que no ha tenido el final esperado por el club.

La cruda realidad se ha impuesto y la deseada inversión no se ha materializado.

En la mañana de este viernes, a la ciudad deportiva, acudían a su puesto de trabajo los miembros del cuerpo técnico y empleados del club. A las 10 horas, llegaba el autobús que desplaza al equipo. Un hecho que causó sorpresa teniendo en cuenta que nadie se iba a montar en él para viajar a Ferrol. La huelga seguía convocada. Nada había cambiado con respecto al día anterior. Un rato después, el chófer tomaba el camino de vuelta.

Entre tanto, el presidente del Extremadura, Manolo Franganillo, de viaje en tierras catalanas, negociaba con un gestor de fondos la llegada de una inyección económica de aproximadamente 1,5 millones de euros. Mantenían un contacto permanente Franganillo, el gestor, el abogado del Extremadura y un intermediario, entre otros. Nos llegaba la información, cogida con pinzas, de que el administrador estaba al tanto de todo y que estaría dispuesto a dar el visto bueno a esa cantidad, siempre y cuando el resto viniera próximamente.

El técnico Manuel Mosquera, sin separarse de su móvil, esperaba una llamada del administrador. Las horas pasaban. Se produjeron varios envíos de documentación para intentar culminar una operación que miembros del club ya saboreaban.

A las 14.40 horas, COPE se ponía en contacto con el administrador concursal, Bernardo Silva. La pregunta era clara: ¿Hay alguna opción de que se pueda cerrar una operación en estas horas que propicie la desconvocatoria de la huelga de los futbolistas? “Por mi parte, no tengo conocimiento de ninguna”, respondió. Le insistimos en una operación a punto de cerrarse de la que él estaría al tanto. Y contestó: “Para nada”.

La caída de la tarde trajo consigo un pesimismo total. Algunos jugadores, incluso, ya habían partido de Almendralejo a otros destinos. No había posibilidad de desconvocatoria de huelga.

A Bernardo Silva le han llegado muchos cantos de sirena en los últimos meses. “Muy buena voluntad, pero nada. No hay dinero”, ha llegado a decir el administrador concursal, quien, hace unas semanas, viajó, junto a sus socios, a Madrid para una reunión con unos inversores que se habían comprometido a inyectar dinero, volviéndose con las manos vacías.

Desde el Extremadura hay otra versión: “La operación está cerrada y el dinero llegaría a finales de la próxima semana”.

Hace unos días, el club, o sea Franganillo, emitió un comunicado en el que avanzaba el epitafio del Extremadura, y en el que decía, entre otras cosas, que “entendemos que no es de recibo seguir pidiendo un esfuerzo más a un grupo humano que se ha mantenido luchando por la supervivencia del club y cuyas fuerzas han hecho posible llegar hasta aquí”.

Por otro lado, desde un primer momento, el club aseguró que no iba a presentar recurso de apelación a la sentencia de la jueza porque no tenía sentido alargar la agonía. Pues bien, el recurso acabó presentándose, concretamente el pasado jueves, y ya ha sido admitido a trámite por la jueza, que lo elevará a la Audiencia Provincial. No tendrá mucho recorrido. Con la exclusión de la competición, cesará la actividad de la SAD.

