El Extremadura avanza su desaparición "si no encontramos una última y apremiante solución"

El Extremadura UD ha emitido un extenso comunicado que se resume en que la desaparición de la entidad está cerca “si no encontramos una última y apremiante solución”.

El texto del larguísimo comunicado es el siguiente:

“El Extremadura ha trabajado de manera incesante en intentar solventar los problemas económicos que venía lastrando desde su descenso de la liga de fútbol profesional.

La diferencia entre militar en una categoría u otra, en un club como el nuestro, hace que el escenario cambie de manera radical. Este descenso dinamitó al Extremadura de una forma global en todas sus áreas.

La carga salarial que supuso el descenso era inasumible, pues la diferencia de facturación entre una categoría y otra guardaba una proporción de 10 a 1. A pesar de ello pudimos rescindir varios contratos que aligeraron esta partida.

A todo ello se unió un factor también clave en la generación de recursos: la maldita pandemia, que hizo mella en las arcas del club de una manera cruel y dolorosa. Las restricciones provocar una disminución de recursos tanto en dinero procedente de abonados como en la publicidad que recurrentemente el club generaba, temporada tras temporada, así como las taquillas y los medios días del club programados y que hubieran sido activados en la partida de ingresos.

Así, se pasó de 1.055.000 € en la partida generada por abonos en la temporada 19-20 a 235.000 euros, sumando las temporadas 20-21 y 21-22. La proporción, tanto en los ingresos obtenidos de la publicidad como en las taquillas fue aún más desproporcionada una vez consumado el descenso.

Este descenso, unido a las cargas salariales, más la sensible falta de recursos ocasionados por el COVID, hizo que el club se viera obligado a recurrir a un concurso voluntario de acreedores, con el único objetivo de dar viabilidad a medio plazo. La estrategia no era otra que intentar periodificar y alargar la deuda generada con anterioridad, a la vez que se buscaba la posibilidad de entrada de alguna inversión externa que ampliara capital para poder darle un futuro estable al proyecto. La única forma que existía para dar viabilidad al proyecto era la entrada de dinero.

Se contactó para ello con diferentes grupos inversores que pudieran dar algo de luz a la situación. Después de varios escenarios infructuosos… a finales de octubre de 2020 se estableció un principio de acuerdo de colaboración con los señores Ramón Robert y Zoran Vekic. La idea era formar una sociedad en común para hacerse cargo del 100 x 100 de las acciones del Extremadura, con el compromiso por parte de estos últimos de inyectar a través de un préstamo (que les proporcionaría un grupo inversor) la cantidad necesaria para poder funcionar con normalidad.

Es este el momento en el que comenzaron las negociaciones de la actual propietaria (Cifranro) y con la familia Oliver, para comprarle su parte…, requisito este en el que todos los inversores insistían para entrar en acción y poder salvar al club, iniciándose un nuevo proyecto. Cifranro cumplió su compromiso y, con un esfuerzo económico notable, adquirió el accionariado que obraba en poder de la familia Oliver.

Durante ese periodo apareció en escena la empresa Emiratos Khalifa Capital, y su CEO, José María Núñez, con quienes el club ya había mantenido negociaciones en épocas pasadas. Este reencuentro provocó un nuevo escenario, ya que se llegó a un acuerdo por el cual el 18 de enero de 2021, ellos recibían una descarga de fondos por parte de la empresa Aquila…y ello supondría la inyección en el club de 3.500.000 € para hacerse con el 51 % de la entidad.

Tanto señor Robert como el señor Vekic fueron conocedores de esta operación, pues fueron testigos de las negociaciones que se llevaron a cabo.

Por parte de Emirates Khalifa Capital el montante económico no llegó en la fecha indicada. La causa esgrimida fue que del grupo Aquila, responsable de la descarga de fondos, no los había satisfecho en tiempo y forma, tal y como se había descrito en los contratos.

El tiempo fue pasando y las promesas nos hicieron realidad. En ese periodo y, toda vez que por parte de los señores Robert y Vekic, tampoco se concretaba la solución prometida para hacerse cargo de las necesidades del club, se decidió romper todos los acuerdos con ellos.

Ya en marzo 2021, se siguieron manteniendo contacto con Emirates Khalifa Capital, la cual siempre mostró su apoyo, confianza e ilusión por el proyecto. De hecho, diseñaron un nuevo plan para intentar agilizar la llegada de fondos al club.

En esta vorágine de acontecimientos, apareció en escena otro actor: la empresa Antera Inmo Ag, representada por el señor Boyco Kirilov, la cual - y así nos manifiestan desde Emirates- es una filial de Aquila, afincada en Suiza y la que, en cierta medida, interviene como prestamista puente ante Khalifa para darle viabilidad a varios proyectos en los que se encontraba nuestro club. Este proceso se lleva a cabo por la dificultad de Aquila de descargar fondos de manera inmediata.

Como hecho relevante y anterior en el tiempo, cabe destacar que en el seno del procedimiento concursal se dictó auto en fecha 5 de febrero de 2021 en el que se nombró judicialmente a la administración concursal… que a partir de dicha fecha intervendría las actuaciones del Extremadura.

El Extremadura manifiesta a la administración concursal, abiertamente, cuáles son los pasos que se están dando la tarea de atraer inversión externa y cuáles son las empresas y personas con las que se está negociando.

El club puso en contacto el grupo inversor con la administración concursal. Las conversaciones mantenidas guardan toda la privacidad pero, hecho evidente para el devenir de los acontecimientos que posteriormente se produjeron, es que el club y el grupo inversor suscribieron un contrato intervenido por la administración concursal, qué materializó que Emirates Khalifa Capital inyectara a fondos en el club antes del 30 de junio de 2021 para poder darle viabilidad al proyecto.

El administrador concursal, con el propósito de que el concurso llegara a buen puerto, diseñó con éxito la posibilidad de que su señoría decretase unas medidas cautelares que permitieran al cruce inscribirse en 1ª RFEF, así como inscribir jugadores… tal y como terminó sucediendo.

De hecho, esta medida sigue vigente a día de hoy. De igual modo, se consiguió la utilización de FIFA para la gestión de la ficha de los jugadores profesionales.

La razón era muy clara: Emirates, Antera y Aquila, como partes implicadas, manifestaron sin ningún género de dudas que el capital entraría de forma inminente en el club. La empresa Emirates Khalifa Capital, en un ejercicio de transparencia, pone en contacto a todas las partes implicadas (club, administrador concursal y demás partes) con la empresa matriz encargada en estos momentos de descargar los fondos: Antera Inmo Ag, como se citó con anterioridad.

Por parte del Extremadura hubo comunicación diaria con el citado grupo para saber de la situación. La respuesta siempre fue la misma: “tranquilidad. Seguid trabajando, porque el dinero va a llegar”. Del mismo modo, el administrador concursal recibía las mismas exposiciones por parte del grupo inversor.

Los plazos empezaron a ser, ciertamente, desesperantes. La situación del club era de un continuo desconsuelo e incertidumbre. El 20 de agosto se le vuelve a insistir y, esta vez, de una manera mucho más enérgica, aclarando que si el dinero no llegaba o cabía la posibilidad de que no llegase, sería mejor comunicarlo para no alargar la agonía del club, trabajadores, acreedores y afición. La respuesta mantuvo el mismo argumento: “el dinero llegará”.

El club puso en contacto a los representantes de Aquila y Antera Inmo Ag con partes interesadas en el Extremadura, habida cuenta de la inestabilidad generada. La persona encargada de dar las oportunas explicaciones fue el señor Boyco Kirilov Petkov, el cual personalmente y en infinidad de ocasiones, se puso en contacto con el entrenador Manuel Mosquera. Incluso hubo una llamada grupal con la plantilla para tranquilizar a la misma, garantizando la llegada del dinero. Desde el grupo Khalifa su CEO también se reunió en su día con el cuerpo técnico y los capitanes, para transmitir la misma tranquilidad y la total certeza de que el dinero llegaría pronto.

El propio administrador concursal, en un informe emitido para la vista de las medidas cautelares, indica que la propia empresa Antera Aquila aportaría 3,5 millones de euros antes del 24 de septiembre de 2021.

El club se encontró atado en todo momento, no pudiendo “mover ficha” hasta saber el desenlace de la junta de acreedores. Es a partir de la aprobación por parte de los acreedores de un convenio para el pago de la deuda concursal cuando se moviliza y abre diferentes frentes de actuación para solucionar la situación crítica en la que se encontraba: un préstamo al club o la venta del mismo fueron la soluciones que se barajaron.

El grupo Khalifa incumplió su compromiso y, sin indicar razón alguna, omitió su obligación de inyectar la cantidad que hubiera permitido convalidar el convenio suscrito con los acreedores.

Para agilizar y efectuar contactos que fructificasen con éxito, aparte de las negociaciones que, por otro lado estaba realizando el club, se contrataron los servicios de don Javier González Calvo, especialista en este tipo de operaciones, al cual le agradecemos su compromiso y entrega en este proyecto.

Después de numerosas conversaciones y negociaciones con multitud de grupos inversores, de mantener contacto a todos los niveles y de estar hasta el último momento esperando una solución, lamentamos que esta no haya podido llegar hasta la fecha.

Manolo Franganillo, aparte de exponer su patrimonio, desde el primer momento que se iniciaron todo tipo de negociaciones para salvar al club desde el año del descenso, en todas y cada una de las operaciones, vendía sus acciones por un euro o daba la posibilidad al grupo inversor que fuere de ampliar capital social para diluirlo en accionariado sin compensación alguna por este hecho, con el único propósito de salvar a la entidad.

Por otro lado, los intentos para que diferentes instituciones bancarias nos apoyaran a través de financiación, no han llegado tampoco a buen puerto.

Las razones para que no haya desembarcado ninguno de los candidatos han sido muy dispares…

Desde el Extremadura aun mantenemos esperanzas en poder avanzar para salvar esta malograda situación aunque, siendo realistas, las opciones han quedado muy mermadas tras el comunicado emitido ayer por el grupo Páez-Moreno, descartando la operación. De la misma manera, entendemos que no es de recibo seguir pidiendo un esfuerzo más a un grupo humano que se ha mantenido luchando por la supervivencia del club y cuyas fuerzas han hecho posible llegar hasta aquí.

Agradecemos a toda la afición, patrocinadores, empleados, entrenadores, jugadores, miembros del cuerpo técnico… y a todos aquellos que, en algún momento, hayan ayudado de una u otra forma a nuestro Extremadura, a todo su estado se esfuerzo realizado, así como haber formado parte de un proyecto que, desafortunadamente, camina hacia la desaparición si no encontramos una última y apremiante solución."