El Extremadura UD, abocado a la desaparición salvo milagro

Al Extremadura le queda muy poco tiempo para encontrar un inversor que inyecte los 3,5 millones de euros que revertirían el proceso de su liquidación.

En las últimas semanas, el optimismo se había instalado en el club dado que algunas operaciones iban bien encaminadas y avanzaban, pero las dificultades para llegar a buen puerto en situaciones como las que vive la entidad parecen, a todas luces, un muro infranqueable a estas alturas de la película.

Posiblemente, en otro escenario y en un tiempo pasado, el camino no estaría tan lleno de obstáculos, pero de nada sirve mirar atrás y pensar en lo que se podía haber hecho y no se hizo. La realidad del Extremadura es muy dura, cruel. El optimismo se ha tornado en pesimismo con el transcurrir de las horas y de los días… y el final está cada vez más cerca.

En COPE hemos procurado contar lo que estaba sucediendo en cada momento, asumiendo la montaña rusa en la que se convirtió el club y su entorno, y todo dentro de un desconcierto que ha llevado a la afición al hastío generalizado.

Si hace unas semanas hablábamos de optimismo, no era por capricho, era, sencillamente, porque había negociaciones con una entidad bancaria y documentación real para que el dinero llegara, pero, a la hora de prestar o financiar, se mira con minuciosidad cada palabra, cada frase… y todo se complica.

A comienzos de semana, había tres operaciones abiertas; a esta hora quedan dos a las que agarrarse. Llevamos mucho tiempo sin noticias positivas y, a unos días de que se cumpla el plazo dado por el administrador, no parece que se obre el milagro.

Y a todo esto, los jugadores y cuerpo técnico siguen a la espera del desenlace. Manuel, tajante tras la derrota en Calahorra: “Si no llega el dinero, no jugaremos ante la Cultural”, dejó caer ayer en una conversación con periodistas que no se descarta que el partido acabe jugándose.

De todas formas, si en las próximas horas las operaciones abiertas fracasan, no tendría sentido jugar el encuentro, y todo habría acabado.

Esto es lo que se puede contar ahora. Esperemos que durante el día cambie el panorama…, pero la llama se apaga.