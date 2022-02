Bergantiños, del Depor: "El Extremadura es un tema complicado, lo mejor sería que se retirara"

El veterano centrocampista del Deportivo Álex Bergantiños se solidarizó con sus compañeros del Extremadura, club que está en riesgo de liquidación, y consideró que no tenía que haber iniciado la temporada en la situación en la que lo hizo y ahora "lo mejor" sería que se retirara.

El capitán deportivista consideró que "el del Extremadura es un tema muy complicado" y afirmó que "hay que ser solidario con los jugadores" del equipo de Almendralejo.

"Con lo que están pasando, yo creo que lo mejor es que se termine. Es triste y desagradable que pase, pero lo que tienen que hacer es cerrar cuanto antes esta situación porque no es agradable ni para ellos, ni para los rivales, ni para la competición", apuntó en una rueda de prensa telemática.

El Deportivo y el Extremadura bajaron juntos a Segunda B en 2020, fueron incapaces de recuperar la categoría el curso pasado y en la actual campaña sus caminos se han cruzado de nuevo en el Grupo I de Primera RFEF.

"Todos pensamos que era una cosa a solucionar antes de empezar la liga. He estado en concursos de acreedores, no solo aquí, y se mezcla el tema judicial con el de la empresa y creo que lo ideal es que no hubieran salido a competir, que hubiera sido otro equipo", analizó el centrocampista sobre la situación de los extremeños.