El Ayuntamiento de Almendralejo pone en marcha el primer programa de acompañamiento en soledad

Almendralejo pone en marcha el primer programa de acompañamiento en soledad no deseada para mayores de la región, que cuenta con financiación del Servicio Extremeño de Protección y Atención a la Dependencia (SEPAD). La concejala de Asuntos Sociales, Isabel Ballesteros, ha presentado este nuevo programa, pionero en la región, que cuenta con una financiación de 214.000 euros en esta primera anualidad. El programa, que se quiere poner en marcha esta semana, beneficiará a las personas mayores de 65 años que viven solas en sus domicilios, a los que se les ofrecerán todos los servicios de los que dispondrían en una residencia. Así, los servicios que se prestarán van desde compra de alimentos y preparación de comidas en el domicilio al arreglo de ropa y planchado, además de los servicios especializados de podología, terapia ocupacional, fisioterapia, acompañamiento o atención psicosocial. Para prestarlos, el Ayuntamiento ha contratado a personas que trabajaban en el antiguo hospital de San Juan de Dios y que no fueron subrogadas a la nueva empresa gestora. Entre ellos hay cinco gericultores, un auxiliar de clínica, un fisioterapeuta, un psicólogo y un terapeuta ocupacional. Tras meses trabajando para poner en marcha este programa, ya se cuenta con 32 expedientes completos de mayores, que ya han sido verificados tras las consultas realizadas a los centros de salud de la localidad. Además, hay otros 20 expedientes en trámites, por lo que la edil cree que se podría llegar a tener una demanda de entre 200 y 250 personas mayores. La concejala ha destacado la importancia de este tipo de programas de acompañamiento para aplazar la institucionalización de muchos mayores que tienen cierta autonomía, aunque no cuenten con familiares que cuiden de ellos.