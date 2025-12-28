Almendralejo despedirá el año con sus migas empresariales en homenaje a Loli González

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) ha convocado una nueva edición de sus tradicionales Migas Empresariales de Fin de Año. El encuentro tendrá lugar el próximo 31 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, en el Centro Cultural de San Antonio. Este año, el evento servirá para rendir un sentido homenaje a la empresaria Loli González.

Un homenaje a una figura clave

Según ha comunicado la presidenta de CEAL, Myriam Lázaro, en nombre de la junta directiva, la edición de este año quiere honrar la memoria de Loli González, una persona "muy querida por toda la familia de CEAL, siempre cercana y generosa, que ha dejado entre nosotros una huella imborrable". El homenaje busca reconocer su contribución y legado en el tejido empresarial de la ciudad.

Una tradición de reconocimientos

Esta cita empresarial, que arrancó hace nueve años, se ha consolidado como una tradición en la que cada año se reconoce el apoyo de diferentes colectivos a la labor de CEAL. En ediciones anteriores se ha homenajeado a los medios de comunicación (2014), las ONG (2015), los Cuerpos de Seguridad del Estado (2016), los centros educativos (2017), el Consejo Local de la Mujer (2018), la Asociación Oncológica Tierra de Barros (2019), los sanitarios (2022), los agricultores (2023) y las AMPAS (2024).

El encuentro está organizado por las principales patronales locales, incluyendo CEAL, ASEMCE, la Comunidad de Labradores y la Hermandad de San Cristóbal. Además, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almendralejo y la colaboración de entidades como Bodegas Paiva, Restaurante Paiva, Fitoal, Autoescuela Julia y Sabores Extremeños.