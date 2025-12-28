Almendralejo busca el reconocimiento de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico

El Pleno del Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado por unanimidad iniciar el procedimiento para solicitar a la Junta de Extremadura la declaración de la Semana Santa de la ciudad como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura. Este reconocimiento busca poner en valor una de las manifestaciones culturales y religiosas más significativas del municipio.

Una tradición con arraigo y proyección

La petición se fundamenta en una exhaustiva memoria justificativa elaborada por la Junta de Cofradías y Hermandades de Penitencia y Gloria. El documento es el resultado de meses de investigación y del trabajo de especialistas, analizando en profundidad sus orígenes, evolución histórica y el arraigo social de la celebración.

El informe destaca la antigüedad, el valor cultural, tradicional y religioso de la Semana Santa almendralejense. También subraya su creciente proyección exterior, que ha provocado un aumento sostenido de visitantes y la consolida como un recurso clave para el turismo local.

Asimismo, la memoria acredita que la celebración cumple con los requisitos del Decreto 152/1997, que regula las Fiestas de Interés Turístico Regional. Con esta iniciativa, el consistorio reafirma su compromiso con la promoción y difusión del patrimonio cultural y procederá al traslado del acuerdo a la Junta para su definitiva tramitación.