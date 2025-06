Alertan de un fraude por correo electrónico en nombre del Ayuntamiento de Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha alertado a la ciudadanía, proveedores, asociaciones y otras administraciones públicas de un intento de estafa a través de una suplantación de identidad corporativa del consistorio.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que se están enviando correos electrónicos fraudulentos en los que, haciéndose pasar por el consistorio, los delincuentes solicitan el pago de facturas o servicios inexistentes.

“Estos correos no han sido enviados por el Ayuntamiento de Almendralejo y forman parte de un intento de estafa mediante ingeniería social”, han remarcado.

Los servicios informáticos municipales han informado que en dichos correos se utilizan nombres, logos y firmas similares a los del Ayuntamiento y contienen mensajes urgentes o amenazas, instando a realizar un pago inmediato.

Además, han apuntado que algunos incluyen enlaces o archivos adjuntos que pueden ser maliciosos.

Desde el Consistorio han recomendado no responder al mensaje, no hacer clic en enlaces ni descargue archivos adjuntos, verificar el remitente y, si existen dudas, contactar directamente con el Ayuntamiento a través de los canales oficiales. Además, han insistido en no compartir contraseñas ni datos sensibles por correo electrónico.

Desde el Ayuntamiento de Almendralejo han notificado esta situación a las autoridades competentes y reforzado las medidas de seguridad, en cumplimiento de la legislación vigente.

“Estamos colaborando con organismos de ciberseguridad para mitigar el impacto de este ataque y evitar que se repita”, han señalado, “la seguridad es responsabilidad de todos”.